Patria los deposita: montos y bonos que llegan este 7 de octubre

Para este martes 7 de octubre, el monedero del Sistema Patria mantiene activos una serie de bonos en su plataforma virtual.

En las próximas horas, la billetera del Ejecutivo continuará con la asignación de al menos dos bonos para ciertos registrados con el carnet de la patria.

¿Qué bonos paga el Sistema Patria este 7 de octubre?

Entre los beneficios sociales que comenzó a entregar el Sistema Patria en las últimas horas figuran los siguientes:

Bono Único Familiar: Por 2.700 bolívares.

Bono complementario: 900,00 y 1.800,00 bolívares.

El mensaje de notificación: ¡Llegó la Navidad! Luz y alegría alumbran a todo el pueblo venezolano. Un país que respira vida, Paz y felicidad. ¡Celebremos en familia!" será enviado a quienes lo reciban.

Además, comenzó la asignación especial de un bono para los docentes activos del Ministerio de Educación (MPPE).

El pago lleva por nombre Bono de Corresponsabilidad y Formación.

El Bono de Corresponsabilidad y Formación se entrega a quienes se inscribieron en el curso de formación a través del MPPE, que lo dicta la Universidad del Magisterio.

Sobre el monto que reciben los docentes, se supo que es por 8.950,00 bolívares.

¿Qué pago viene?

Los abuelos y abuelas de la Patria recibirán próximamente un pago por parte del Ejecutivo Nacional. Se trata del pago del programa 100% Amor Mayor.

Sobre el monto de este pago para los adultos mayores, se sabe que otorgan 130,00 bolívares, lo mismo que el salario mínimo en Venezuela.

