Monedero Patria comienza a pagar bono para docentes activos: sepa el monto

Este lunes 6 de octubre, comenzó la asignación especial de un bono para los docentes activos del Ministerio de Educación (MPPE) a través del monedero del Sistema Patria.

El pago que se estaría entregando al personal de la cartera de educación lleva por nombre Bono de Corresponsabilidad y Formación.

Monedero Patria comienza a pagar bono para docentes activos

El Bono de Corresponsabilidad y Formación se entrega a quienes se inscribieron en el curso de formación a través del MPPE, que lo dicta la Universidad del Magisterio.

Sobre el monto que reciben los docentes, se supo que es por 8.950,00 bolívares.

De manera extraoficial, el canal IVSS pensionados de Venezuela compartió los detalles.

Además, se aclaró que el estipendio no se asigna de manera directa y gradual.

También se agrega que no se escanea y no se activa a través de la mensajería especial del Sistema Patria.

Pasos para registrarse

Para completar la inscripción, los docentes deben seguir los siguientes pasos:

Acceder al portal del Ministerio de Educación (MPPE). Seleccionar la opción "Formación docente" para ingresar al portal del PNFD. Elegir la opción "Registrarme" y seguir las instrucciones.

Requisitos para la inscripción

Ser docente activo del MPPE.

Estar previamente registrado en la página de autogestión del MPPE.

Tener acceso al correo electrónico utilizado en el registro, asegurándose de que sea una cuenta Gmail, ya que no se aceptarán correos de otros servicios como Hotmail.

No tener activa una VPN y encontrarse físicamente en Venezuela.

Utilizar los navegadores Google Chrome o Firefox para evitar inconvenientes técnicos.

