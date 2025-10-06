Nuevo pago para adultos mayores en Venezuela: conoce el monto que asigna Patria

Suscríbete a nuestros canales

Los abuelos y abuelas de la Patria recibirán próximamente un pago por parte del Ejecutivo Nacional.

Esta asignación económica se enviará a través del monedero del Sistema Patria.

Nuevo pago para adultos mayores en Venezuela

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y de sus canales aliados, se trata del pago del programa 100% Amor Mayor.

Sobre el monto de este pago para los adultos mayores, se sabe que otorgan 130,00 bolívares, lo mismo que el salario mínimo en Venezuela.

"A todos los beneficiarios del programa 100% Amor Mayor, tanto a los nuevos como a los que ya lo reciben, les llegará el mensaje de texto: "FELICITACIONES. Ha sido beneficiado con la PENSIÓN AMOR MAYOR enviada por el presidente Nicolás Maduro".

Los abuelos y abuelas de la Patria deben acceder a www.patria.org.ve para recibirla, posteriormente ir a la opción "Protección Social" en la sección «Inicio» y aceptar este beneficio.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta "100% Amor Mayor".

¿Cuáles son los requisitos?

Ser venezolano y residir en el país.

Tener la edad requerida para acceder a la pensión.

Presentar la cédula de identidad vigente.

Contar con un número de teléfono celular activo.

Pasos para activar el bono 100% Amor Mayor

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

