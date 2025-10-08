Renueva tu cédula sin cita: Saime activa nueva jornada en todas sus sedes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) comunicó una noticia importante para los ciudadanos venezolanos.

A través de sus redes sociales, informó que se llevará a cabo una jornada especial de renovación de cédulas de identidad que no requerirá cita previa, permitiendo a miles de personas regularizar su situación de manera sencilla.

Esta iniciativa se presenta como una oportunidad para aquellos mayores de 18 años que necesiten renovar su documento de identidad.

Fecha y horario clave

La jornada de renovación de cédulas está programada para este sábado 11 de octubre.

Los interesados podrán acudir a cualquier oficina del Saime en todo el territorio nacional en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., para garantizar que el mayor número posible de ciudadanos pueda beneficiarse.

Único requisito fundamental

El Saime especificó que el único requisito indispensable para participar en esta jornada especial es la presencia física del solicitante.

Esto simplifica el proceso, eliminando la necesidad de presentar documentos adicionales, fotocopias o fotografías, lo que agiliza aún más la atención en las taquillas.

La institución insta a los ciudadanos a mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales para cualquier actualización o información adicional relacionada con esta jornada o futuros servicios.

Más allá de la cédula: otros trámites que ofrece el Saime

Además de la renovación de cédulas de identidad, el Saime es el organismo encargado de gestionar una amplia gama de documentos y trámites vitales para los ciudadanos y extranjeros en Venezuela.

Entre sus servicios más solicitados se encuentran:

Emisión y renovación de pasaportes

Solicitud de prórroga de pasaporte

Cambio de estado civil y otros datos en la cédula

Emisión de visados y documentos para extranjeros

Tramitación de datos filiatorios

Es fundamental que los usuarios verifiquen los requisitos específicos para cada trámite a través de la página web oficial del Saime o sus redes sociales, ya que estos pueden variar.

