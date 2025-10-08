Tres migrantes mueren en obra colapsada en Madrid: las claves que investiga la policía judicial

Suscríbete a nuestros canales

El colapso parcial de un edificio en obras en la calle de las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, dejó cuatro fallecidos y tres heridos.

El inmueble, que estaba siendo reformado para convertirse en un hotel de cuatro estrellas, se desplomó el martes pasadas las 13:00 horas, generando una operación de rescate que se extendió hasta la madrugada del miércoles.

Los bomberos localizaron los dos últimos cadáveres cerca de las 2:00 a.m., completando la búsqueda de las personas desaparecidas. Poco antes de la medianoche, ya habían recuperado los dos primeros cuerpos.

Madrid activa protocolos tras identificar a las víctimas del derrumbe

Las víctimas mortales incluyen a tres obreros y una supervisora de obra. Los trabajadores eran originarios de Malí, Guinea y Ecuador, todos empleados de la empresa constructora ANKA.

La mujer, identificada como Laura, tenía un cargo de responsabilidad en el proyecto, aunque no se confirmó si era arquitecta.

Dos de los operarios se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio de seis niveles. La supervisora estaba en la planta baja cuando ocurrió el colapso.

Investigación en curso y condolencias oficiales

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó la búsqueda como “compleja y difícil” y agradeció el apoyo de los perros entrenados de la Policía Nacional.

El juez del caso permaneció en el lugar hasta las 3:00 a.m. para coordinar la identificación de los cuerpos.

El presidente Pedro Sánchez expresó sus condolencias en redes sociales, al igual que Martínez-Almeida, quien ofreció apoyo a las familias de las víctimas.

Causas del derrumbe y atención a los heridos

La Policía Judicial investiga el colapso del forjado de la sexta planta, que provocó el desplome en cadena hasta la planta baja. El edificio había recibido permiso de reforma en febrero de 2025, según registros municipales.

Los servicios de emergencia atendieron a tres heridos: uno con fractura de pierna y dos con contusiones leves. Todos fueron estabilizados en el lugar o trasladados a centros hospitalarios.

Reacciones y medidas posteriores

Durante toda la madrugada, los bomberos continuaron con las labores de desescombro. El Ayuntamiento de Madrid evalúa medidas adicionales para revisar permisos de obras en curso en el centro histórico.

