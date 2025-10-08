Suscríbete a nuestros canales

El obispo peruano Ciro Quispe López ha presentado su renuncia como obispo de Juli, Perú, en medio de un escándalo que expuso una presunta red de 17 amantes secretas y que ha desencadenado una investigación formal por parte del Vaticano.

La dimisión se produce tras la filtración de información y material privado que reveló la existencia de estas relaciones simultáneas.

El caso, calificado por una periodista peruana con acceso a la investigación como "una verdadera telenovela", salió a la luz cuando una de las mujeres involucradas, una monja, presuntamente envió información sobre las aventuras del obispo a una tercera amante por celos hacia una abogada que el prelado también frecuentaba, según reportó The Times.

Investigación del Vaticano y Abuso de Poder

La Santa Sede inició la investigación después de que un periodista local publicara sobre las supuestas amantes y de que audios, fotos y videos que el obispo compartía con las mujeres terminaran circulando en redes sociales.

La investigación no solo se centra en la conducta moral del obispo, sino en el presunto abuso de poder implícito en las relaciones. La periodista Paola Ugaz explicó que muchas de las involucradas estaban "muy asustadas" por temor al prelado.

Adicionalmente, el escándalo se profundizó cuando la señora de la limpieza del obispo reportó ante la Iglesia haber recibido imágenes íntimas destinadas a las amantes y haber encontrado evidencias de las relaciones, como cabello de mujer en la ducha y preservativos usados en la habitación.

Presunta malversación de fondos

Paralelamente al escándalo personal, Quispe López, de 51 años, ha sido objeto de investigaciones por presunta malversación de fondos.

Las acusaciones incluyen haber retirado sillas de una propiedad de la Iglesia para utilizarlas en un restaurante de pollos en el que supuestamente tenía intereses financieros.

El obispo, por su parte, sostiene que todas las acusaciones y la información filtrada forman parte de una campaña en su contra.

