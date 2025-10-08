Investigan brutal ataque a una alcaldesa en Alemania: su hija sería la responsable

Suscríbete a nuestros canales

El panorama político en la pequeña localidad de Herdecke, en Renania del Norte-Westfalia, se vio sacudido por un violento suceso que pone el foco en la vida privada de su recién elegida alcaldesa.

Iris Stalzer, de 57 años y miembro del Partido Socialdemócrata (SPD), fue brutalmente apuñalada en las inmediaciones de su domicilio, cuando se encontraba acompañada por sus hijos.

Ahora, las autoridades redirigen la investigación en torno a nuevas pistas escalofriantes.

¿Qué ocurrió con la alcaldesa?

La política socialdemócrata fue hallada gravemente herida en su apartamento con al menos 13 puñaladas en el abdomen y la espalda, hasta donde pudo arrastrarse tras la agresión, el pasado martes 7 de octubre.

Trasladada de urgencia a un hospital especializado en Bochum, su estado inicial fue crítico. Sin embargo, en una rueda de prensa celebrada este miércoles, las autoridades confirmaron que la señora Stalzer ya se encuentra fuera de peligro y con un pronóstico favorable.

La atención se centra ahora en esclarecer los detalles de un suceso que se perfila como un trágico drama familiar, del que la propia víctima ofreció el testimonio clave.

La agresión y los primeros arrestos

Los servicios de emergencia fueron alertados por una llamada proveniente del propio domicilio de la alcaldesa. En el lugar, la policía encontró y detuvo provisionalmente a los dos hijos adoptivos de Stalzer: un joven de 15 años y una adolescente de 17.

Inicialmente, el chico de 15 años declaró que su madre había sido atacada por "varios hombres" en la calle. No obstante, desestimaron rápidamente esta versión al no encontrar ninguna evidencia que la sustentara, lo que dirigió las sospechas hacia los menores.

El despliegue policial en Herdecke fue inmediato y masivo, buscando asegurar la escena y recabar pruebas de lo que desde un principio se perfiló como un "suceso intrafamiliar".

El testimonio clave de la víctima

La investigación dio un giro definitivo una vez que Iris Stalzer, estabilizada en el hospital, pudo declarar. Según confirmaron la policía de Hagen y la Fiscalía, la propia alcaldesa incriminó a su hija de 17 años como la autora de la agresión.

El responsable de la brigada de homicidios, Jens Rautenberg, señaló que este testimonio es crucial para centrar el caso.

Con esta nueva información, las autoridades han excluido por completo el móvil político del ataque, al que se une la ausencia de constancia, por parte del SPD de Herdecke, de amenazas recientes contra Stalzer.

Un historial de violencia doméstica

El caso se agrava al revelarse que el incidente no es un hecho aislado. La policía y la Fiscalía confirmaron que ambos menores contaban con antecedentes policiales.

Además, las investigaciones ponen de manifiesto un episodio de violencia doméstica ocurrido apenas este verano en el mismo hogar: la hija de 17 años ya había agredido con un cuchillo a su padre adoptivo, quien es el marido de la política.

Este patrón de violencia familiar refuerza la teoría de una disputa familiar como origen del apuñalamiento.

¿Qué más se conoce sobre el caso?

A pesar de la brutalidad del ataque y las múltiples puñaladas, el responsable de la Fiscalía de Hagen, Bernd Haldorn, detalló que, con base en el estado actual de la investigación, el delito se tipificará, en principio, como lesiones graves y no como tentativa de homicidio.

Esta calificación se debe a que, según los indicios, la propia joven de 17 años interrumpió el ataque y fue quien llamó a los servicios de emergencia para que asistieran a su madre.

Por ahora, las autoridades continúan analizando todas las circunstancias que rodearon la agresión, sin haber determinado aún los motivos exactos que desencadenaron el apuñalamiento.

