Tome previsiones: Corpoelec anuncia mantenimiento preventivo para las próximas horas

Este viernes 29 de agosto, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutará labores de mantenimiento preventivo.

De acuerdo con el reporte de Corpoelec, las acciones se llevarán a cabo en circuitos de los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa.

¿Cómo será el mantenimiento preventivo para las próximas horas de Corpoelec?

Los trabajos, que incluyen control de vegetación y adecuación de líneas de distribución, comenzarán a las 12:00 del mediodía.

Las cuadrillas de Corpoelec estarán desplegadas hasta las 4:00 de la tarde en los municipios Obispos, Barinas, Pedraza, Biruaca, Achaguas, Mantecal, Leonardo Infante, Francisco de Miranda, Pedro Zaraza, José Félix Ribas, Unda, Sucre y Chabasquén.

También se realizarán trabajos en Tinaquillo, estado Cojedes, donde el personal especializado laborará hasta las 3:00 de la tarde.

Estas labores forman parte del Plan Nacional de Control de Vegetación, orientado a preservar la operatividad de la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio confiable.

El mantenimiento se desarrollará en 30 circuitos e impactará en la calidad del suministro de energía brindado en las entidades llaneras.

Recientemente, en atención a 209 mil 203 usuarios de los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa, la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional desarrolló labores de control de vegetación en 23 circuitos de las entidades llaneras.

