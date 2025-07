Tiendas de productos de limpieza artesanales se reinventan con full promos: verifica las ofertas

Suscríbete a nuestros canales

En la ciudad aún se ven las tiendas especializadas en la venta de artículos de limpieza artesanales, aunque su número disminuyó porque la gente volvió a comprar sus marcas en el automercado, afirman los comerciantes.

“Todavía quedan tiendas que venden artículos de limpieza artesanales, pero han disminuido porque la gente está volviendo a comprar productos en el supermercado”, dijo la encargada de Limpieza Premium Montbrun, Carla Molina.

En la tienda los productos se pueden comprar por litro, galón o bidón. Los productos de venta en el local son jabón Ultra Premium, jabón para lavar ropa, jabón de tocador, lavaplatos, desengrasante, desinfectante, cera para pisos blanca o roja, cloro, limpia poceta y suavizante.

El jabón Ultra Premium cuesta Bs 329 el litro (Lt), el jabón de tocador por Bs 406 el litro, cera roja para pisos por Bs 186 el litro, cera blanca para pisos por Bs 175, limpia poceta a Bs 679; entre otros.

Respecto a con qué se hacen los productos, señaló que la tienda no produce los jabones, pero desinfectantes y cloro sí. “El cloro se hace con hipoclorito, el desinfectante con una sustancia que se llama nonigen. La concentración de nuestro cloro es 5 %, el de automercado es 3 %”.

Añadió que los jabones que produce el local tienen el PH controlado y vitamina E, y no producen alergia en las manos.

“Los clientes no tienen que traer la botella, se supone que al ser un local de llenado deberían traerla, pero no lo hacen; tenemos las botellas para no perder la venta”, aseguró.

La dueña de Inversiones Seblo en el Mercado de San Martín, Geraldine Ponte, considera que los locales que ofrecen artículos de limpieza artesanales mermaron porque “se debe ofrecer un producto de calidad en el tiempo, y que sea económico”.

La tienda ofrece jabón líquido para lavar ropa, lavaplatos, desinfectantes, cloro, suavizante para ropa, y desengrasante.

Los productos se ofrecen en combos

La tienda ofrece cuatro combos. El combo 1 por Bs 300 incluye un litro de cloro doméstico o jabonoso, un litro de lavaplatos y uno de desinfectante. El combo 2 por Bs 340 con un litro de cloro doméstico o jabonoso, un litro de jabón para ropa o lavaplatos y uno de desinfectante.

El combo 3 por Bs 650 con un litro de cloro, uno de desinfectante, uno de suavizante, un litro de jabón para ropa concentrado y uno de lavaplatos. El combo 4 por Bs 380 con un litro de cloro o desinfectante, uno de jabón líquido, y uno de suavizante o desengrasante.

¿Con qué se hacen los artículos de limpieza artesanales?

Ponte señaló que es fabricante de detergentes y dijo que el jabón se hace con senapol, la base de todo jabón; el cloro es elaborado con hipoclorito; mientras que el desinfectante se prepara con dodigen y nonifenol que son bactericidas.

Expresó que para elaborar estos productos se hacen cursos, “se consiguen en internet y uno hace su receta en el sentido de la concentración del producto”.

El encargado de Llena Clean, Julio Álvarez, indicó que aún existen tiendas que venden artículos de limpieza artesanales; pero no hay tantos como antes.

El local ofrece cloro, lavaplatos, jabón para lavar ropa, desengrasante, suavizante y cera para pisos por Bs 100 el litro. Además, el desinfectante lo ofrece en varias fragancias como cherry, lavanda, pino, piña, brisas del mar, bebé y citronela.

