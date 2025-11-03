Alerta

“Muchos vienen de cárceles y psiquiátricos”: la polémica frase de Trump sobre los migrantes en Estados Unidos

El presidente estadounidense afirmó que el ICE “no ha ido lo suficientemente lejos” en sus redadas

Por Martín Sojo
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 03:03 pm

Donald Trump volvió a generar controversia con unas declaraciones que han encendido el debate político en Estados Unidos.

En una entrevista con CBS, el presidente estadounidense afirmó que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) “no ha ido lo suficientemente lejos” en sus redadas contra migrantes en situación irregular.

Según Trump, los agentes habrían actuado con moderación debido a “la interferencia de jueces liberales nombrados por Biden y Obama”.

Endurece las medidas

El mandatario sostuvo que apoya plenamente las operaciones de ICE y negó que estas sean excesivas.

“Hay que sacar a esa gente del país”, dijo, justificando que muchos inmigrantes irregulares serían “asesinos o delincuentes expulsados de sus países”.

Su retórica encendió las alarmas de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron que sus comentarios pueden alimentar la xenofobia y criminalizar a comunidades migrantes enteras.

Trump también repitió su argumento de que “millones de personas han ingresado ilegalmente” a Estados Unidos y aseguró que su política migratoria busca “limpiar las ciudades” del país.

Justificación polémica y discurso de campaña

Durante la entrevista, el Trump insistió en que “muchos migrantes vienen de cárceles y de instituciones psiquiátricas”, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Trump aseguró que el problema “tomará tiempo” en resolverse porque, según él, “25 millones de personas entraron al país” y muchas “no deberían estar aquí”.

Lunes 03 de Noviembre - 2025
