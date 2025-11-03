“Muchos vienen de cárceles y psiquiátricos”: la polémica frase de Trump sobre los migrantes en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump volvió a generar controversia con unas declaraciones que han encendido el debate político en Estados Unidos.

En una entrevista con CBS, el presidente estadounidense afirmó que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) “no ha ido lo suficientemente lejos” en sus redadas contra migrantes en situación irregular.

Según Trump, los agentes habrían actuado con moderación debido a “la interferencia de jueces liberales nombrados por Biden y Obama”.

Endurece las medidas

El mandatario sostuvo que apoya plenamente las operaciones de ICE y negó que estas sean excesivas.

“Hay que sacar a esa gente del país”, dijo, justificando que muchos inmigrantes irregulares serían “asesinos o delincuentes expulsados de sus países”.

Su retórica encendió las alarmas de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron que sus comentarios pueden alimentar la xenofobia y criminalizar a comunidades migrantes enteras.

Trump también repitió su argumento de que “millones de personas han ingresado ilegalmente” a Estados Unidos y aseguró que su política migratoria busca “limpiar las ciudades” del país.

Justificación polémica y discurso de campaña

Durante la entrevista, el Trump insistió en que “muchos migrantes vienen de cárceles y de instituciones psiquiátricas”, aunque no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Trump aseguró que el problema “tomará tiempo” en resolverse porque, según él, “25 millones de personas entraron al país” y muchas “no deberían estar aquí”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube