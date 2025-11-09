Comida gratis en Orlando: así puedes conseguir las despensas de alimentos en la ciudad

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Orlando está redoblando sus esfuerzos para asegurarse de que ninguna familia se quede sin comida.

Las principales organizaciones de asistencia alimentaria en el centro de Florida están movilizando recursos y han anunciado un calendario activo de distribución para las próximas semanas.

Miles de residentes recibirán ayuda vital a través de programas de despensa y distribuciones móviles, que se han vuelto esenciales en el contexto económico actual.

Puntos clave de distribución de comida gratis en Orlando y fechas

La energía y el compromiso de los bancos de alimentos son claros en su programación constante.

El Second Harvest Food Bank of Central Florida, que es la principal fuente de alimentos para más de 870 agencias asociadas en el centro de Florida, se encarga de la mayoría de estas entregas.

Es muy importante que los residentes se pongan en contacto directamente con las despensas asociadas, ya que los horarios y la necesidad de citas pueden cambiar.

A continuación, hemos destacado varias oportunidades de distribución directa y ubicaciones clave en Orlando para las próximas semanas.

Se recomienda encarecidamente llamar antes de ir para confirmar horarios y disponibilidad, ya que las entregas varían y la demanda es alta:

Iglesia Adventista del Séptimo Día Beracah French: 1517 Mercy Drive, Orlando

Cuándo: Todos los viernes, generalmente de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Iglesia Bautista Misionera Mt. Sinai: 5200 W. South St., Orlando

Cuándo: Los martes, normalmente de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (utilizar la entrada en Ring Road).

Iglesia Shiloh Baptist: 604 W. Jackson St., Orlando

Cuándo: El cuarto viernes de cada mes, aproximadamente de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. (o hasta agotar existencias).

True Vision: 1704 Mercy Drive, Orlando

Cuándo: El tercer sábado de cada mes, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

National Tabernacle: 1100 Bethune Drive, Orlando

Cuándo: El tercer viernes de cada mes, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. (o hasta agotar existencias). Se recomienda llamar al 407-490-7727 para confirmar.

La organización Second Harvest Food Bank of Central Florida ofrece una herramienta de "Buscador de Alimentos" en su sitio web oficial, la cual permite a los usuarios ingresar su código postal (ZIP code) para encontrar la despensa o distribución móvil más cercana con los horarios más actualizados.

Visita el sitio web de Second Harvest para la información más oficial y detallada.

