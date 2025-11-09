El pronóstico de nieve para Chicago: conoce detalles sobre la tormenta invernal que afectará varias localidades

Suscríbete a nuestros canales

En Chicago, Estados Unidos (EEUU), el clima no será tan suave como hasta ahora, entre hoy y mañana podrían generarse ciertas manifestaciones que se prevé causen algunos problemas, principalmente en la fluidez del tráfico.

Para este domingo, partes del área de Chicago puede amanecieron con algo de nieve, pero no es un evento aislado, se espera que se extienda una franja por efecto lago, lo que causará más nevadas a lo largo de la costa del lago en las próximas horas.

Es posible que se acumule más de una pulgada de nieve para el mediodía en partes de los condados de DeKalb y Kane, pero principalmente en áreas con césped, según lo dicho por el meteorólogo Pete Sack del equipo de tormentas de NBC 5.

Intensificación de la nevada

Se espera que el evento principal comience la noche del domingo, con la llegada de varias bandas intensas de nieve por efecto lago, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Esto, de 9:00 pm a 12:00 am del lunes, cerca del lago Michigan y se extenderá tierra adentro.

“Las bandas de nieve se estacionarán cerca de la costa de IL el lunes por la mañana y migrarán hacia el este hacia Indiana el lunes por la tarde”, indican desde la cuenta en X del NWS Chicago.

Se prevé que las nevadas localizadas superen los cinco centímetros por hora, junto con la baja visibilidad y ráfagas de viento del norte que excedan los 56 kilómetros por hora.

Lo que podría generar condiciones de viaje peligrosas.

Los meteorólogos advierten que las carreteras sin tratar, especialmente los puentes y pasos elevados, podrían volverse resbaladizas y peligrosas.

¿Qué se prevé para el lunes 10 de noviembre?

Las nevadas continuas podrían provocar un tráfico intenso el lunes por la mañana.

Por lo que aquellos que tienen que salir temprano, deben asegurarse de ponerse en marcha con tiempo de sobra.

Se esperan las peores condiciones durante la hora pico, aunque podrían no ser generalizadas, como lo ha enfatizado el NWS.

Señalan que la nieve por efecto lago "suele ser muy localizada, con condiciones que varían de seguras a peligrosas en tan solo unos kilómetros".

Preste atención a la citada publicación del NWS de Chicago en X:

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube