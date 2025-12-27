Madre carga el cadáver de su hija en un bus: hospital se la entregó en una caja de cartón

Suscríbete a nuestros canales

Yawa Sumpa Puar Alexandra, una mujer de la comunidad indígena achuar, vivió el peor calvario de su vida no sólo al perder a su bebé de apenas un mes de nacida, sino al verse obligada a trasladar el pequeño cadáver dentro de una caja de cartón en el transporte público, luego de que el hospital se lavara las manos tras el deceso.

La pesadilla comenzó el pasado 29 de noviembre cuando la pequeña ingresó al Hospital General de Macas, en la provincia de Morona Santiago, debido a una complicación respiratoria.

Lo que parecía una emergencia tratable se convirtió en tragedia en cuestión de horas. Tras confirmarse el fallecimiento, la respuesta de la plantilla médica fue tan fría como la muerte misma: le ordenaron a la madre buscar un ataúd por sus propios medios.

Total desamparo

Yawa, quien se encontraba a cientos de kilómetros de su hogar en la Amazonía profunda y con un dominio limitado del español, quedó en total desamparo. Sin dinero para costear un féretro, la mujer salió a las calles de Macas a mendigar ayuda, pero al no recibir respuesta, regresó al nosocomio donde la esperaba la humillación final: el cuerpo de su hija embalado en un cartón común.

“¿Cómo es posible que le dejen marchar así? Es indignante, somos humanos”, denunció un miembro de la comunidad que auxilió a la mujer al verla cargar la caja por el parque principal de la ciudad.

Sin otra opción, la madre apretó contra su pecho la caja de cartón y abordó un autobús hacia la localidad de Taisha.

Fueron tres horas de viaje en una unidad de transporte público compartiendo el espacio con pasajeros que desconocían que en ese cartón yacía un ser humano. Desde Taisha, aún le faltaba el tramo más difícil: conseguir una avioneta para internarse en la selva amazónica.

La Municipalidad de Taisha la que, ante el escándalo y el dolor de la madre, donó el ataúd y facilitó el vuelo de retorno para que la pequeña pudiera recibir sepultura según las costumbres de su pueblo.

Ante la presión de la foto viral que le dio la vuelta al mundo, el Ministerio de Salud informó que ha iniciado gestiones para sancionar al personal involucrado en esta irregularidad.

Sin embargo, para la comunidad achuar, el daño ya está hecho: la imagen de una madre cargando a su hija en un bus dentro de una caja de cartón quedará como la mancha más oscura de la salud ecuatoriana en 2025.