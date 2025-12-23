Arzobispado de Chile advierte sobre falso sacerdote venezolano: celebró misas y actos litúrgicos durante un año

Suscríbete a nuestros canales

El Arzobispado de la Santísima Concepción emitió un comunicado urgente para alertar a la comunidad, y especialmente a los habitantes de la comuna de Hualqui, sobre la presencia de un ciudadano de nacionalidad venezolana que se hace pasar por sacerdote católico “sin contar con las credenciales ni autorizaciones” correspondientes.

Se trata de Luis Guillermo Valbuena Ortega, quien, según la institución eclesiástica, lleva aproximadamente un año realizando misas y ritos vistiendo ornamentos religiosos similares a los de la Iglesia Católica.

En la misiva, destacan que la alerta cobró relevancia tras los eventos ocurridos entre el 6 y el 8 de diciembre, cuando Valbuena presidió actos litúrgicos en el Santuario Mariano Virgen del Cerrito, en Colico–Hualqui.

A dicha actividad asistieron no solo fieles engañados, sino también diversas autoridades municipales, lo que otorgó una apariencia de legitimidad a sus funciones.

El Arzobispado fue enfático al señalar que el sujeto no figura en los registros de ordenación sacerdotal y que su único antecedente religioso conocido es haber pertenecido, hasta marzo de 2023, a la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, una entidad distinta a la católica.

Sacramentos sin validez

La autoridad eclesiástica explicó que, para que un sacerdote pueda ejercer, debe contar con la autorización del Obispo de su diócesis de origen y de la diócesis receptora, requisitos que Valbuena no cumple.

“Los sacramentos presididos por él no pueden considerarse, desde el punto de vista de la fe católica, como válidos ni legítimos”, sentenció la institución en el comunicado.