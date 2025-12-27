Conoce cuál es el ingrediente sorpresa y elabora un sencillo y delicioso postre casero

Suscríbete a nuestros canales

La gastronomía venezolana cuenta con un sinfín de preparaciones y los postres forman parte de ellas.

Algunos son más famosos que otros dependiendo de la región de origen. Uno de ellos es el quesillo, un postre tipo flan, caracterizado por su cremosidad y versátil. ¿Versatilidad?

Por años, esta preparación se ha elaborado con huevos y leche condensada, o con leche líquida, huevos y azúcar, pero más recientemente se han publicado en las redes sociales opciones con pasta comestible, por ejemplo.

Pero no es la única opción, también se puede elaborar con arroz, y en estas líneas te compartimos cómo puedes elaborarlo y disfrutar de un postre sencillo.

¿Qué necesitas para elaborar este postre casero?

Ingredientes

- Arroz crudo (1/2 taza)

- Huevos (5)

- Leche condensada (1 lata)

- Leche evaporada (1 lata)

- Esencia de vainilla

- Azúcar (1/2 taza)

- Agua (cantidad necesaria)

Preparación

1. Colocar el arroz en una taza y luego agregar agua hasta cubrir el arroz, y tapar. Dejar reposar.

2. Agregar el arroz en la licuadora, incorporar la leche evaporada, leche condensada y un chorrito de esencia de vainilla y proceder a licuar.

3. Para el caramelo, colocar el azúcar en una olla y agregar un chorrito de agua y cocinar hasta lograr el color deseado. Cuando esté listo, agregar al molde.

4. Cuando el caramelo esté frío, verter la mezcla que tienes en la licuadora, pasando previamente por un colador para evitar granos.

5. Tapar el envase con papel de aluminio para que no le entre el agua al cocinarlo en baño María en la estufa.

6. En una olla grande, colocar en el fondo una servilleta, colocar el recipiente con la preparación y agregar agua hasta la mitad, y cocinar por una hora y quince minutos.

7. Cuando esté listo, retirar el papel de aluminio, y con una espátula despegar del molde.

8. Dejar enfriar y servir este tradicional postre casero.

