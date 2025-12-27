Documentos

Registro de Operadoras de Carga: así puede tramitarlo ante el INTT

Los recaudos varían si es persona natural o jurídica

Por Selene Rivera
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 10:00 pm

El Registro de Operadoras de Carga (ROTC) se debe tramitar ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y para ello debe seguir una serie pasos.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT también difundió la lista de recaudos que debe consignar ante el organismo rector del tránsito en el país.

ROTC ante el INTT

De acuerdo con la información brindada, los recaudos varían si es persona natural o jurídica:

Solicitud a nombre de una persona natural:

  • Planilla Única de Trámite
  • Copia de la cédula de identidad
  • Copia del registro de información fiscal (RIF)
  • Copia del certificado de registro de vehículo
  • Copia de la póliza de RCV

Solicitud a nombre de una persona jurídica deberá anexarle:

  • Copia del registro mercantil
  • Comprobante de la última declaración del ISLR
  • Número patronal del IVSS

¿Dónde presentar los documentos?

Una vez que tenga todos los recaudos, deberá seguir estos pasos:

  • Ingresar al portal web www.intt.gob.ve
  • Solicite el trámite
  • Pagar el arancel correspondiente
  • Acudir a la Oficina Regional más cercana con todos los recaudos

 

