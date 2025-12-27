Registro de Operadoras de Carga: así puede tramitarlo ante el INTT

Suscríbete a nuestros canales

El Registro de Operadoras de Carga (ROTC) se debe tramitar ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y para ello debe seguir una serie pasos.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT también difundió la lista de recaudos que debe consignar ante el organismo rector del tránsito en el país.

ROTC ante el INTT

De acuerdo con la información brindada, los recaudos varían si es persona natural o jurídica:

Solicitud a nombre de una persona natural:

Planilla Única de Trámite

Copia de la cédula de identidad

Copia del registro de información fiscal (RIF)

Copia del certificado de registro de vehículo

Copia de la póliza de RCV

Solicitud a nombre de una persona jurídica deberá anexarle:

Copia del registro mercantil

Comprobante de la última declaración del ISLR

Número patronal del IVSS

¿Dónde presentar los documentos?

Una vez que tenga todos los recaudos, deberá seguir estos pasos:

Ingresar al portal web www.intt.gob.ve

Solicite el trámite

Pagar el arancel correspondiente

Acudir a la Oficina Regional más cercana con todos los recaudos

