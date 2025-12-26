Cuenta Mercantil Panamá desde Venezuela: pasos para abrirla desde el celular

Suscríbete a nuestros canales

Mony es una cuenta corriente digital sin intereses que ofrece Mercantil Banco Panamá y puede abrirse desde Venezuela de forma completamente en línea.

Esta opción funciona a través de una aplicación móvil y permite a los usuarios movilizar su dinero las 24 horas del día, con acceso a servicios de banca electrónica, transferencias y pagos internacionales mediante una tarjeta de débito.

Uno de los principales beneficios de Mony es que no requiere visitas a sucursales. Para iniciar el proceso, solo es necesario descargar la aplicación de Mercantil Banco Panamá desde Android o iOS, contar con un documento de identidad vigente y seguir las instrucciones de registro dentro de la plataforma.

Los pasos básicos para abrir la cuenta son:

Descargar la app oficial de Mercantil Banco Panamá.

Ingresar a la opción Mony y completar los datos solicitados.

Validar la identidad con un documento vigente.

Con Mony, los usuarios pueden enviar y recibir dinero de manera práctica. Las transferencias se realizan desde la aplicación, indicando el monto y los datos del destinatario, y confirmando la operación con un código de seguridad dinámico. Este sistema permite recibir fondos desde cuentas Mercantil, otras cuentas Mony o transferencias de bancos en Panamá.

Todas las transacciones realizadas con Mony requieren la generación de un código a través de la aplicación Entrust IdentityGuard Mobile. Esta herramienta añade una capa adicional de protección y garantiza que cada movimiento cuente con validación segura, manteniendo los mismos estándares de seguridad de la banca en línea de Mercantil.

Límites y condiciones de uso

La cuenta Mony establece límites claros para su manejo. El saldo máximo permitido es de 3.000 dólares, mientras que los movimientos acumulados mensuales pueden alcanzar hasta 4.500 dólares, sumando ingresos y egresos.

Este producto está dirigido exclusivamente a personas naturales y es ideal para quienes requieren montos moderados de movilización.

Una vez abierta la cuenta, el usuario puede comenzar a utilizarla ingresando fondos y registrándose en Mercantil en Línea Personas. De igual manera, desde esta plataforma también se gestiona la solicitud de la tarjeta de débito internacional y el control de las operaciones.

