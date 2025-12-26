Refugios para mascotas: estos son los lugares donde los puede llevar en estas fechas decembrinas

Suscríbete a nuestros canales

Las fundaciones de protección animal operan actualmente al límite de su capacidad, albergando únicamente a animales en situación de abandono o maltrato crítico.

Esta realidad obliga a los dueños de perros y gatos a asumir la responsabilidad total del bienestar de sus compañeros en casa, aplicando técnicas de contención física.

Asimismo, deben ambientar el hogar para evitar paros cardíacos, huidas o lesiones autoinfligidas durante la medianoche del 31 de diciembre por el estrés que pueden llegar a sentir.

La Misión Nevado y diversas ONG locales centran sus esfuerzos en campañas de concientización bajo el lema "No a la Pirotecnia", pero no ofrecen un refugio temporal.

Refugios en la capital

Cristina Rincón, es la encargada del refugio de perros en El valle, explica que "actualmente tenemos una manada de al menos 35, la mayoría tienen menos de un año en el refugio", explica.

En 2016 ella entró como voluntaria al refugio que antes era un terreno, pero luego inició una campaña en redes que ayudó a movilizar la estructura y cada vez "aumentaban los perros dejados en las rejas del refugio".

Otra de las fundaciones sin fines de lucro es Huellas al Corazón, ubicada en San Bernardino, que se enfoca en albergar cachorros y darlos en adopción.

Por otra parte, se encuentra la Fundación Esperanza Animal, en el Hatillo, encargándose de rescatar perros y gatos, lo que la diferencia de las otras mencionadas.

Recomendaciones de seguridad

Debido a que no existen refugios públicos de emergencia para este fin, los expertos en comportamiento animal sugieren medidas prácticas que cualquier dueño puede aplicar sin costo alguno.

La prioridad es evitar que el animal asocie el ruido con una amenaza de muerte.

Cerrar ventanas, persianas y cortinas para reducir el impacto de los fuegos artificiales.

Realizar paseos largos y sesiones de juego intenso durante la tarde del 31 para que el animal llegue cansado a la medianoche.

Permitir que la mascota se esconda debajo de la cama o dentro de un clóset si allí se siente protegida.

Estudios previos advierten que el oído canino percibe los estruendos con una intensidad hasta cuatro veces superior a la humana, lo que desata crisis de pánico incontrolables.

El abandono de mascotas en balcones o patios durante la noche de Fin de Año incrementa drásticamente los reportes de extravíos y muertes, ya que pueden buscar la manera de saltar.

Médicos veterinarios recomiendan la creación de un espacio seguro dentro de la habitación más aislada de la casa, utilizando música relajante a volumen moderado para enmascarar las detonaciones externas.

Muchos dueños de perros y gatos utiliza la técnica de Tellington Ttouch (vendajes corporales) la cual es para calmar la ansiedad:

Generalmente, implica una primera de gasa, una gruesa capa de algodón para amortiguar y una venda elástica o cohesiva para firmar, aplicando presión controlada.

Siempre los dedos deben quedar expuestos para vigilar hinchazón, idealmente cubriendo dos articulaciones para inmovilizar.

Existen vendajes "tipo abrazo" usando vendas elásticas en forma de "8" o cruzadas en pecho y abdomen.

