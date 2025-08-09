Aeropuerto de Miami se prepara para el futuro: más rápido, accesible y moderno

Suscríbete a nuestros canales

El aeropuerto de Miami avanza en un ambicioso plan de modernización que busca transformar su infraestructura para dar servicio a más de 77 millones de pasajeros y 5 millones de toneladas de carga para el año 2040.

Bajo la iniciativa Modernización en Acción para el Futuro, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) inició la renovación gradual de sus instalaciones clave, como baños públicos, puentes de embarque y unidades de transporte interno, reseña el diario argentino La Nación en su versión web.

El proyecto contempla la reconstrucción o reemplazo de 616 sistemas de movilidad, entre los que se incluyen 330 elevadores, 186 escaleras eléctricas y 100 cintas transportadoras.

Estas unidades representan la mitad de todos los sistemas de transporte interno del gobierno del condado. Según el director y CEO del MIA, Ralph Cutié, el 95% de estos dispositivos ya está en funcionamiento.

Renovación millonaria y año récord en tráfico aéreo

En lo que va de año, han modernizado 17 unidades, con otras 21 en proceso y una meta de 38 finalizadas para fin de año.

El plan forma parte de una inversión histórica de 9.000 millones de dólares aprobada por la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade en mayo pasado.

Las obras se extenderán entre cinco y siete años e incluyen la renovación de 126 puentes de abordaje y 207 baños, con prioridad en accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Cifra récord

Desde el área de mantenimiento e ingeniería, Isaac Smith explicó que las tareas enfrentan retos logísticos por los retrasos en la cadena de suministro y la fabricación personalizada de componentes. Algunas unidades, como escaleras eléctricas de 40 escalones, contienen más de 12.000 piezas móviles.

A la par de estas obras, el MIA alcanzó cifras récord: 55,9 millones de viajeros en 2024, un aumento del 7% con respecto al año anterior. También creció la carga movilizada, lo que consolida al aeropuerto como uno de los principales hubs aéreos del país.

