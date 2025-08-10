Disputa vecinal termina en tragedia: hombre de Iowa asesina a tiros a una pareja y luego muere tras incendiar su propia casa

Suscríbete a nuestros canales

Un grave suceso tuvo lugar en Glenwood, una localidad de Iowa, cuando Dennis Burnell, de 71 años, abrió fuego contra dos vecinos y posteriormente provocó un incendio en su vivienda, resultando en la muerte de los tres involucrados.

La información fue obtenida del portal web de noticias 2001, que a su vez recopiló datos de diversas agencias, incluyendo un comunicado oficial de la División de Investigación Criminal de Iowa.

Detalles del incidente y víctimas

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles cuando, tras una disputa, Burnell disparó en contra de Brandon Oman, de 38 años, y su esposa Stevie Oman, de 35, quienes vivían justo frente a su casa, según registros oficiales.

Testigos relataron la explosión y el incendio inmediato en la vivienda de Burnell tras el tiroteo. Brandon falleció en el lugar, mientras que Stevie murió en un hospital en Omaha, Nebraska. La pareja deja una hija, según sus obituarios.

Antecedentes y respuesta policial

El sospechoso, Dennis Burnell, fue encontrado con quemaduras graves al salir de su casa en llamas y fue trasladado a la Unidad de Quemados del Centro Médico de la Universidad de Kansas, donde falleció días después.

La policía tenía antecedentes de intervenciones previas en la residencia de Burnell por conflictos vecinales. Documentos judiciales indican que en agosto del año anterior, Burnell fue declarado culpable de acoso en tercer grado contra otro vecino y multado con más de 100 dólares.

La investigación continúa abierta mientras la comunidad procesa el impacto de esta tragedia en esta ciudad de poco más de 5,000 habitantes.

