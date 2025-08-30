Amor en el US Open: propuesta de matrimonio se roba el protagonismo en un partido de Sabalenka

Suscríbete a nuestros canales

El US Open no solo ha sido escenario de emocionantes partidos, sino también de momentos inesperados que van más allá del juego. En pleno encuentro entre Aryna Sabalenka y Leylah Fernandez, una pareja de espectadores se robó la atención de la audiencia al protagonizar una romántica propuesta de matrimonio que le puso un toque de amor al torneo.

Todo sucedió durante uno de los descansos en el Louis Armstrong Stadium, cuando un hombre sorprendió a su novia. Sacando un anillo de compromiso y poniéndose de rodillas, el joven le hizo la esperada pregunta, ante la mirada de todos los asistentes y la atención de las cámaras que captaron cada segundo de la inolvidable escena.

Las pantallas gigantes del estadio amplificaron el momento, mostrando la reacción de la joven, una mezcla de sorpresa, vergüenza y emoción. La multitud, al presenciar el acto, se unió en aplausos y ovaciones, creando un ambiente de celebración que hizo el momento aún más especial para la pareja.

A pesar de los nervios, la mujer finalmente dio el esperado "sí, quiero", sellando su compromiso y convirtiendo el partido en un recuerdo inolvidable para ambos. La pareja demostró que, a veces, los momentos más memorables de un evento deportivo pueden no tener nada que ver con el marcador final.

