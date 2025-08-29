La fortuna de Rafael Nadal: esto gana el español fuera de las canchas

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda del tenis español, Rafael Nadal, ha demostrado que su valor va mucho más allá de las canchas. Un reciente informe de Forbes ha revelado que, en 2024, el tenista generó 23.3 millones de dólares, una impresionante cifra que demuestra el poder de su marca personal, incluso con su actividad deportiva limitada.

Según el análisis, apenas 300 mil dólares de sus ganancias anuales vinieron de premios por su participación en torneos. El resto de su fortuna proviene de su sólida cartera de patrocinios con marcas de renombre como Nike, KIA, Babolat, y LVMH, empresas que lo han acompañado a lo largo de su exitosa carrera.

A pesar de su reducido calendario, la trayectoria de Nadal lo mantiene en la cima de la historia del tenis. Con un total de 134.9 millones de dólares en premios de su carrera, el mallorquín se posiciona como el segundo jugador con mayores ingresos por torneos. A esto se suman proyectos personales como su academia en Mallorca, que le garantizan una proyección económica a futuro.

El modelo de ingresos de Nadal, basado en un grupo reducido pero leal de patrocinadores, demuestra la solidez de una marca construida sobre la perseverancia y la longevidad. Su imagen se mantiene como una de las más confiables y poderosas del deporte, capaz de generar una fortuna anual incluso con su actividad reducida y fuera de las canchas.

