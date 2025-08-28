Forbes 2025: estos son los tenistas más ricos del mundo

Suscríbete a nuestros canales

El tenis está experimentando un cambio generacional que va más allá de la cancha. Por primera vez en más de una década, la revista Forbes anunció que los tres jugadores mejor pagados del mundo son menores de 30 años.

Este es un claro indicio de que una nueva era de estrellas ha llegado al deporte, dominando tanto en los rankings de la ATP como en los financieros.

El podio de los millonarios

El tenista español Carlos Alcaraz, de 22 años, lidera el ranking de ingresos con 48.3 millones de dólares. Sus ganancias se dividen en 13.3 millones por premios y 35 millones en patrocinios con marcas como BMW y Louis Vuitton, además de acuerdos por documentales de Netflix.

Le sigue de cerca el número uno del mundo, Jannik Sinner, de 24 años, con 47.3 millones de dólares, cifra que supera a sus 20.3 millones en premios.

Por su parte, Coco Gauff, de 21 años, completa el podio como la mujer mejor pagada. La estadounidense obtuvo 37.2 millones de dólares, gran parte de ellos provenientes de patrocinios con marcas como New Balance.

Del 4 al 10: La nueva era del tenis

La lista demuestra el poder de las nuevas generaciones, dejando en el cuarto lugar al veterano Novak Djokovic, con 29.6 millones de dólares, mientras que Aryna Sabalenka se posiciona en el quinto lugar con 17.4 millones.

La lista también incluye a otras mujeres como Iga Swiatek con 24 millones de dólares y la joven promesa china Qinwen Zheng, con 26.1 millones, quien ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Finalmente, en el ranking se encuentran los estadounidenses Taylor Fritz con 15.6 millones y Frances Tiafoe con 15.2 millones, quien recientemente firmó un contrato con la marca Lululemon, y el ruso Daniil Medvedev, que cierra el top 10 con 14.3 millones.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.