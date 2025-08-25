Récord histórico en el tenis: el US Open 2025 repartirá estos millones de dólares en premios

Suscríbete a nuestros canales

El US Open, que tradicionalmente cierra la temporada de Grand Slams, llega a Flushing Meadows con un premio récord que rompe todos los esquemas en el mundo del tenis. El torneo anunció una bolsa de 90 millones de dólares para este 2025, la cifra más alta en la historia del deporte blanco y un aumento del 20% con respecto al año pasado.

Los campeones de las categorías individual masculina y femenina se llevarán una cifra sin precedentes: 5 millones de dólares cada uno. El premio, que supera los 3.6 millones entregados en 2024, consolida al certamen como el más lucrativo del circuito y un poderoso incentivo para los mejores tenistas del mundo.

El aumento en los premios no solo beneficiará a los campeones. Los organizadores del torneo han aumentado el monto de cada ronda, asegurando que todos los participantes, desde los que llegan a la primera ronda hasta los finalistas, se beneficien de la histórica bolsa.

Con su millonaria recompensa, el US Open se posiciona por encima de los otros tres Grand Slams en cuanto a premios económicos. La cifra de 90 millones de dólares supera a lo que ofrecen el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, lo que demuestra el poder financiero del torneo de Nueva York.

