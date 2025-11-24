Ohio sacude al comercio: ¿Qué cambia si todas las tiendas deben recibir efectivo?

Suscríbete a nuestros canales

Los reclamos de residentes que aseguran haber sido rechazados al intentar pagar con billetes motivaron una propuesta legislativa que vuelve a poner el uso del efectivo en el centro del debate económico en Ohio.

Durante semanas, legisladores han escuchado testimonios de personas que denuncian que tiendas, clínicas e incluso oficinas públicas avanzan hacia sistemas sin efectivo, dejándolos sin opción de pago.

La propuesta: garantizar al menos un punto de pago en efectivo

El Proyecto de Ley 554 de la Cámara de Representantes, presentado en octubre por el representante David Thomas (R-Smithville), obligaría a que cada empresa y cada entidad gubernamental en Ohio cuenten con al menos un punto de venta que acepte pagos en efectivo para compras, deudas o transacciones de hasta 500 dólares.

La medida también prohibiría cobrar más a los clientes que pagan en efectivo, una práctica que algunos consumidores han denunciado al comparar precios con quienes usan tarjeta o pagos digitales.

Thomas aseguró que su propuesta —conocida como Ley de Acceso a Efectivo para Gastar Aquí (CASH)— busca “garantizar que todos los residentes puedan usar efectivo sin obstáculos”.

El proyecto también se aplicaría a agencias estatales, gobiernos locales y contratistas privados que actúan en nombre del Estado. Entre las pocas excepciones figuran los aeropuertos, que no estarían obligados a instalar cajas que acepten efectivo.

Temor a un futuro sin efectivo y sanciones para quienes incumplan

En la primera audiencia celebrada el 13 de noviembre, Thomas dijo ante el Comité de Gobierno General que cada vez son más las operaciones “cashless”, desde cadenas minoristas hasta consultorios médicos.

Aseguró que la norma no representaría una carga excesiva para los negocios, ya que bastaría con habilitar una sola caja registradora por establecimiento.

Las violaciones serían tratadas como prácticas comerciales injustas bajo la ley de protección al consumidor de Ohio, permitiendo a los ciudadanos demandar y facultando al fiscal general a intervenir.

El legislador afirmó que la idea tiene fuerte respaldo popular y recordó que existe una propuesta similar a nivel federal impulsada por los senadores John Fetterman y Kevin Cramer. El HB 554 continuará recibiendo audiencias en las próximas semanas.

