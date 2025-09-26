Se hizo justicia para los consumidores: Amazon pagará una cifra récord por engaño en las suscripciones de Prime

Suscríbete a nuestros canales

El acuerdo de Amazon con la Comisión Federal de Comercio (FTC) por $2,500 millones responde a acusaciones sobre la inscripción engañosa de clientes al servicio Prime y las dificultades para cancelar estas membresías. La información fue obtenida del portal web de Telemundo 47.

Amazon enfrenta un acuerdo histórico tras una demanda por más de una década de presuntas prácticas que habrían llevado a sus clientes a registrarse en Prime sin consentimiento claro y con obstáculos para cancelar la suscripción.

Detalles del acuerdo con la FTC

La empresa de Seattle pagará $1,000 millones en multas civiles, la cifra más alta impuesta por la FTC, y $1,500 millones se destinarán a compensar a los consumidores afectados.

Este grupo incluye a quienes se inscribieron a Prime mediante el sistema de “Pago en una sola página” entre junio de 2019 y junio de 2025.

La Comisión presentó la demanda en un tribunal de Seattle hace dos años, apuntando a violaciones de la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea.

La FTC acusó a Amazon de manipular el proceso de compra para inscribir a los consumidores en Prime sin la debida claridad y de dificultar la cancelación de estas membresías.

Internamente, Amazon denominaba a este complicado proceso “Iliada”, en referencia al largo asedio de Troya, debido a los varios pasos que los usuarios debían completar para cancelar.

La empresa sostiene que ofrece información clara y métodos para cancelar en línea, por teléfono o chat, aunque estos aspectos fueron cuestionados por la agencia reguladora.

