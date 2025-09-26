Oklahoma en shock: ¿Cómo sobrevivió la joven atacada por un pitbull tras perder brazos y piernas?

Suscríbete a nuestros canales

La tragedia golpeó a Oklahoma cuando un perro pitbull atacó brutalmente a Janelle Scott, una mujer de Okmulgee que perdió sus cuatro extremidades tras el ataque ocurrido el 9 de septiembre.

El drama de Scott conmociona a su familia y a toda la comunidad, mientras enfrenta múltiples operaciones y un futuro incierto.

Scott paseaba en bicicleta con su novio cuando el animal, que pertenecía a un hombre encarcelado y estaba bajo el cuidado de un conocido, se abalanzó sobre ella.

Su novio intentó defenderla y terminó matando al perro en defensa propia, según confirmaron las autoridades locales. Un segundo pitbull fue visto en el área, aunque no se comprobó su participación en el ataque.

Un calvario de cirugías y amputaciones

Los oficiales encontraron a Scott con heridas devastadoras: su brazo derecho estaba destrozado y apenas sostenido por tendones.

Inicialmente se esperaba amputar solo una extremidad, pero la magnitud de las lesiones obligó a los médicos a remover ambos brazos y piernas.

La madre de la víctima, Cheryl, relató con dolor el proceso: “Cada día que tiene que operarse es duro. Cuando perdió todas sus extremidades pensé que al fin podría sanar, pero siempre hay algo más que revisar”.

Los médicos todavía evalúan si hay suficiente músculo en sus extremidades para futuras prótesis, mientras la familia se aferra a la esperanza.

Su madre aseguró: “Sé que puede lograrlo porque somos mujeres fuertes. Tiene un propósito”.

Recaudaciones y apoyo comunitario

La familia abrió una campaña en GoFundMe que ya superó los $19.000 para cubrir los gastos médicos.

Los testimonios de amigos y familiares reflejan el impacto de esta tragedia: una joven enérgica que ahora lucha día a día por sobrevivir.

¿Qué dice la ley sobre los pitbulls en Estados Unidos?

No existe ningún estado de Estados Unidos donde los pitbulls estén prohibidos a nivel general, aunque muchas ciudades aplican ordenanzas específicas que restringen o prohíben esta raza.

Tener un pitbull implica revisar las normativas locales para evitar sanciones o incluso la pérdida del animal.

En términos generales, “pitbull” no es una raza única, sino una categoría que incluye al Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, American Bulldog y otros perros con características similares.

Estos animales, de gran fuerza y tamaño, han sido históricamente usados en peleas de perros, lo que alimenta la percepción de peligrosidad.

Sin embargo, expertos insisten en que un pitbull bien criado no es más agresivo que cualquier otra raza.

Las prohibiciones varían: algunas ciudades obligan a la esterilización, otras limitan su tenencia en viviendas públicas, y en casos más extremos, como en el condado de Miami-Dade (Florida), es ilegal siquiera llevar un pitbull al territorio.

En contraste, varios estados no tienen leyes de raza y permiten la tenencia de pitbulls sin restricciones.

Entre ellos: Alaska, Arizona, Connecticut, Hawai, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Texas, Utah y Virginia.

Para conocer con certeza las normas vigentes, lo recomendable es consultar directamente a las autoridades municipales o del condado, ya que las listas en línea suelen ser incompletas o estar desactualizadas.

