Texas no perdona: entiende qué pasa con tu licencia si rechazas el examen de alcoholímetro

Si un oficial lo detiene por conducir en estado de ebriedad (DWI) en Texas, puede solicitarle un alcoholímetro o un análisis de sangre. Aunque tiene el derecho de rechazar una prueba química de alcoholemia, la respuesta corta es que negarse tiene graves consecuencias inmediatas y a largo plazo.

Texas aplica estrictas leyes de consentimiento implícito, lo que significa que al conducir, usted acepta someterse a pruebas químicas si es legalmente arrestado.

Esta ley se aplica solo después de un arresto, por lo que no es necesario someterse a una prueba de sobriedad sobre el terreno ni a una prueba preliminar de aliento antes de ser puesto bajo custodia.

¿Qué sucede inmediatamente si se niega a una prueba química?

Rechazar una prueba química (alcoholímetro o análisis de sangre) después de un arresto legal por DWI desencadena sanciones inmediatas en virtud del Código de Transporte de Texas.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS) suspenderá automáticamente su licencia de conducir.

La suspensión es de 180 días por la primera infracción y dos años para delitos posteriores. Esta sanción es independiente de cualquier castigo relacionado con un eventual cargo por conducir ebrio.

¿Cómo se utiliza la negativa en el tribunal?

Los fiscales pueden argumentar que la negativa a hacerse la prueba química de alcoholemia demuestra que el conductor es consciente de su culpabilidad.

Esto significa que usted se negó porque sabía que estaba legalmente intoxicado, lo cual puede ser utilizado como prueba en su contra en el tribunal.

Además, si se niega a la prueba, el oficial puede solicitar una orden de registro para obtener una extracción de sangre. Esto es común en casos que involucran lesiones corporales graves, muertes, múltiples delitos anteriores de DWI o menores en el vehículo.

¿Cuándo puede la policía tomar una muestra sin consentimiento?

En ciertas situaciones, la policía no necesita su consentimiento para tomarle una muestra de sangre o aliento. Si un oficial obtiene una orden de registro, puede tomar la muestra sin su permiso.

La ley de Texas permite esta acción si el arresto por DWI implica lesiones corporales graves o muertes, si tiene dos o más condenas previas por DWI, o si ha tenido un DWI previo con un niño pasajero. Una vez obtenida la orden, rechazarla no es una opción.

