TANF entrega cheques en EEUU: cómo inscribirse en este programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas

Las familias que buscan recibir apoyo económico a través del programa TANF en Estados Unidos deben seguir un proceso detallado para inscribirse y demostrar su elegibilidad. Esta ayuda, conocida formalmente como Temporary Assistance for Needy Families, ofrece apoyo financiero temporal a hogares con ingresos limitados para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios públicos.

El proceso para obtener el beneficio requiere que cada interesado contacte directamente a la agencia estatal de servicios sociales correspondiente. Allí deben presentar la solicitud y la documentación requerida, que incluye comprobantes de ingresos, identificación personal y prueba del número de hijos u otros dependientes.

Requisitos para aplicar

Las personas interesadas deben residir de forma legal en Estados Unidos y demostrar ingresos familiares por debajo del umbral fijado por su estado. Además, los programas suelen exigir la participación en actividades de empleo o formación laboral, con el objetivo de que los beneficiarios logren estabilidad económica a largo plazo.

Durante la evaluación, las agencias locales revisan la información y deciden si la solicitud es aprobada. En caso afirmativo, los pagos pueden realizarse de manera mensual o quincenal y por un monto de hasta 862 dólares.

Cómo y dónde obtener orientación

Para conocer las oficinas autorizadas donde iniciar el trámite, los solicitantes pueden visitar el sitio oficial del programa en https://www.usa.gov/es/tanf-asistencia-temporal.

También pueden comunicarse con la Oficina de Asistencia Familiar (Office of Family Assistance) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), ubicada en 370 L’Enfant Promenade S.W., 5.º piso, Washington, D.C. 20447, o llamar al teléfono (202) 401-9275.​

