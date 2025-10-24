Jubilados ganarán más: Así quedarán los ajustes en el Seguro Social desde 2026 en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de jubilaciones del Seguro Social de Estados Unidos se prepara para una modificación que afectará positivamente los ingresos de miles de beneficiarios que continúan trabajando después de jubilarse.

Este cambio, proyectado para 2026, redefine los límites de ingresos permitidos antes de aplicar retenciones a los pagos mensuales según informó El Cronista.

Tope de ingresos

Las estimaciones preliminares indican que el tope de ingresos para quienes aún no alcanzan la edad plena de retiro aumentaría de $23 400 a $24 360, lo que permitiría a los jubilados ganar $960 adicionales sin penalización.

Esta actualización resulta importante para los adultos mayores en Estados Unidos que combinan el Seguro Social con otros ingresos, como ahorros personales o cuentas 401(k) y buscan planificar mejor su complemento económico sin afectar el monto recibido.

Edad de retiro

Para los beneficiarios que alcancen su edad plena de retiro durante 2026, el aumento del límite de ganancias es aún mayor. Este tope se elevaría de $62 160 a $64 800, representando la posibilidad de obtener $2 640 extra sin que el Seguro Social reduzca su pago mensual.

En general, el ajuste permitirá a los beneficiarios obtener hasta $2 600 adicionales al año, dependiendo de su edad y nivel de ganancias. Una vez que la persona cumple su edad plena de retiro, puede trabajar sin ninguna restricción y conservar el 100% de sus beneficios.

Aunque la Administración del Seguro Social confirmará los montos definitivos más adelante, la proyección anticipa un alivio económico significativo para quienes buscan complementar su jubilación con un empleo parcial.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube