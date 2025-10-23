¡Crisis alimentaria! Conoce qué estados no entregarán pagos SNAP en noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El cierre del gobierno de Estados Unidos (EEUU), que ha entrado en su cuarta semana, ha dejado a varios estados a prepararse para suspender los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Este programa asiste aproximadamente a 42 millones de ciudadanos y sufre la falta de recursos para emitir los beneficios correspondientes al mes de noviembre.

El Departamento de Agricultura (USDA) advirtió que si no se llega a un acuerdo con el Congreso, los fondos no serán suficientes para cubrir los cheques del próximo mes.

La continuidad de esta ayuda, que representa un gasto de aproximadamente $100 mil millones de dólares anuales, depende de una resolución inmediata.

¿Qué estados suspenderán los beneficios SNAP en noviembre?

Con la prolongación del cierre federal, varios estados han tomado medidas preventivas ante la inminente falta de fondos. El programa SNAP depende totalmente del financiamiento del USDA.

Entre los estados que no entregarán pagos SNAP en noviembre o han emitido alertas se encuentran:

Texas: El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó que los beneficios de noviembre no se emitirán si el cierre continúa después del 27 de octubre.

Pensilvania: El Departamento de Servicios Humanos advirtió que los pagos quedarán suspendidos desde el 16 de octubre hasta que el Congreso libere los fondos.

Minnesota: Las autoridades señalaron que los beneficios "podrían verse interrumpidos" si el gobierno no reanuda operaciones antes de fin de mes.

¿Qué están haciendo otros estados ante la posible suspensión?

Otros estados han emitido comunicados y planes de contingencia ante la posible interrupción de los fondos federales de SNAP. Nueva York confirmó que prepara un plan de contingencia para evitar el colapso del programa en caso de una suspensión prolongada.

California anunció que trabaja con bancos de alimentos y reservas de emergencia. Además, Wisconsin, Colorado y Florida emitieron comunicados similares, para alertar sobre demoras o pausas en la entrega de beneficios en noviembre.

¿Cómo afecta el cierre de gobierno a las familias beneficiarias?

El programa SNAP entrega entre $25 y $1.700 dólares mensuales a familias, siempre depende de su tamaño e ingresos. La suspensión de estos pagos tendría un impacto directo en la seguridad alimentaria de 42 millones de ciudadanos estadounidenses.

Los beneficiarios también presentarán ajustes derivados del recorte por parte del gobierno de Donald Trump. Por ello, el USDA subraya la urgencia de una resolución para evitar que la red de apoyo más importante del país colapse en noviembre.

