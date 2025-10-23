Genética reproductiva revoluciona en Texas: el papel de una venezolana en el próximo ASMR 2025

Suscríbete a nuestros canales

Especialistas venezolanos viajarán a San Antonio, Texas, para representar al país en el Congreso y Exposición Científica de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM 2025).

Este es un evento reconocido globalmente en el campo de la salud reproductiva. El congreso, que se celebrará del sábado 25 al miércoles 29 de octubre, convoca a miles de médicos, científicos y profesionales para debatir sobre los últimos avances en fertilidad, endocrinología reproductiva y genética.

Este año, la reunión adopta el lema de "innovación y colaboración global", incluyendo simposios y sesiones conjuntas con socios internacionales.

La participación venezolana resulta importante, no solo porque demuestra la excelencia del talento médico nacional, sino también porque facilita la conexión con las más recientes tecnologías y fomenta lazos de cooperación con centros de investigación extranjeros.

Delegación criolla

La delegación venezolana destacará la presencia de especialistas como la Dra. Carmen Navarro, reconocida ginecóloga obstetra y científica experta en Reproducción Humana y Endocrinología de la Reproducción.

La Dra. Navarro, quien también funge como Directora Médica de Women Care Center And Fertility y Biotech Fertility, compartirá conocimientos y experiencias con líderes mundiales.

Este intercambio ocurre en un momento de rápido avance en la medicina reproductiva, donde se abordan temas como la inteligencia artificial para la selección de embriones en la Fertilización In Vitro (FIV).

También se hablará sobre las terapias de medicina regenerativa aplicadas a la fertilidad y la optimización de los diagnósticos genéticos avanzados, como el PGT-A que marcan la pauta global.

La asistencia de profesionales venezolanos a este foro ofrece la oportunidad de aplicar estas innovaciones para mejorar los tratamientos de fertilidad a nivel local.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube