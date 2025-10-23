El IRS cambia las escalas salariales: así puedes calcular cuánto debes pagar en tu próxima declaración

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ajustó este año las escalas salariales que determinan los porcentajes de impuestos sobre la renta para 2026. Estas modificaciones buscan evitar que contribuyentes con ingresos nominalmente mayores pero con poder adquisitivo constante, se vean afectados con tasas impositivas superiores.

Los tramos fiscales aumentaron en promedio un 2,7% para reflejar la inflación reciente, por lo que quienes reciban un aumento salarial dentro de este margen podrían no cambiar de categoría impositiva. De igual forma, quienes mantengan o reduzcan sus ingresos podrían incluso pagar menos impuestos en el próximo ejercicio fiscal.

La deducción estándar para 2026 se incrementó a 32.200 dólares para parejas que declaran en conjunto y a 16.100 dólares para contribuyentes solteros, lo que representa un aumento de aproximadamente 700 y 350 dólares respectivamente respecto al año anterior.

Cambios en categorías y tasas del IRS

Para 2026, las tasas marginales se mantienen sin cambios pero se reajustaron los límites superiores de ingreso para cada categoría. Por ejemplo, la tasa máxima del 37% se aplicará para ingresos superiores a 640.600 dólares para personas solteras y 768.700 para parejas que declaran en conjunto. El IRS señaló en su página oficial:

"El Servicio ajusta anual y automáticamente los límites para evitar que la inflación cause que los contribuyentes sean gravados en categorías superiores sin que hayan aumentado su poder adquisitivo real"

Respecto a créditos fiscales y otras medidas, indicó:

"El crédito por cuidado infantil proporcionado por beneficios aumenta de un máximo de $150,000 a $500,000; se prevé un incremento equivalente para los empleados de pequeñas empresas"

Recomendaciones para contribuyentes

Para quienes planifican sus finanzas en 2026, es importante conocer en qué categoría impositiva estarán y cómo los impactos como el impuesto mínimo alternativo pueden influir en su carga tributaria.

Se recomienda utilizar la calculadora oficial del IRS disponible en línea, para estimar el monto exacto a pagar según sus ingresos estimados.

Este ajuste en las escalas tiene efectos diferenciados: si el salario sube más allá del 2,7%, el contribuyente podría subir a una categoría impositiva mayor; si el ingreso se mantiene o baja, la tasa impositiva podría ser menor que la actual.

