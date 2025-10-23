Gasolina más barata con Amazon Prime: paso a paso para activar el descuento de los viernes

Suscríbete a nuestros canales

Amazon sorprendió nuevamente a sus usuarios en Estados Unidos al anunciar una promoción exclusiva para sus miembros Prime, quienes ahora podrán disfrutar de descuentos de gasolina todos los viernes.

La iniciativa, bautizada como “Fuel-Up Fridays”, llega justo a tiempo para la temporada festiva, cuando millones de estadounidenses viajan para reunirse con sus familias.

Según datos de la AAA, el precio promedio nacional de la gasolina regular se sitúa actualmente en $3.03 USD por galón, una cifra menor que en meses anteriores, pero que sigue impactando el presupuesto de los conductores.

En este contexto, Amazon busca aliviar el gasto de combustible y ofrecer un ahorro tangible en cada llenado de tanque.

El programa habitual ya permite a los suscriptores Prime ahorrar $0.10 USD por galón en más de 7,500 estaciones de servicio de todo el país, lo que representa un ahorro estimado anual de $70, casi la mitad del costo de una membresía Prime.

Sin embargo, con la nueva promoción, el ahorro puede triplicarse los viernes, convirtiéndose en una de las ofertas más llamativas de la temporada.

Fuel-Up Fridays: cómo obtener el descuento paso a paso

Amazon anunció que los Fuel-Up Fridays estarán disponibles entre el 17 de octubre y el 26 de diciembre, y permitirán obtener $0.25 USD de descuento por galón cada viernes en estaciones BP, Amoco y AM/PM participantes.

El beneficio puede combinarse con el descuento habitual de $0.10 USD, sumando hasta $0.25 USD por galón de ahorro total.

A continuación, el paso a paso para aprovechar el beneficio:

Activa tu cuenta Prime: debes ser miembro activo de Amazon Prime. Regístrate en Earnify: ingresa al programa gratuito de recompensas Earnify, asociado con Amazon para administrar los descuentos. Conecta tus cuentas: visita la página oficial de ahorro de combustible de Amazon y enlaza tu cuenta Prime con Earnify. Busca una estación participante: usa el localizador de gasolineras en la app de Earnify para encontrar una estación BP, Amoco o AM/PM cercana. Canjea tu descuento: al llegar a la bomba de gasolina, introduce tu número de teléfono vinculado, selecciona el surtidor desde la app o usa el método de pago asociado para aplicar automáticamente la rebaja.

El beneficio se aplica de manera instantánea y visible en la pantalla del surtidor antes de iniciar la carga.

Una ayuda económica para los viajeros

Con los altos costos del combustible y los desplazamientos típicos de fin de año, esta iniciativa de Amazon representa un alivio significativo para millones de automovilistas.

Los Fuel-Up Fridays no solo premian la fidelidad de los miembros Prime, sino que también incentivan el uso de programas digitales de ahorro.

Los conductores podrán aprovechar los descuentos hasta el 26 de diciembre, una fecha que coincide con el cierre de la temporada navideña y los viajes de fin de año, haciendo de esta promoción una oportunidad ideal para ahorrar mientras se disfruta del camino.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube