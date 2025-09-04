Conozca las mejores Apps para conseguir gasolina más barata: estas son las opciones

Suscríbete a nuestros canales

Conseguir gasolina barata se ha convertido en algo muy importante para los conductores, a pesar de que su precio bajó desde su pico de $ 5.016 en junio de 2022, aún es parte importante de su gasto mensual.

Existen aplicaciones móviles, que son una herramienta útil para reducir ese costo, al encontrar gasolina barata y aprovechar los descuentos.

GasBuddy

Esta es una de las aplicaciones más populares para encontrar precios bajos en gasolina. Funciona mediante el crowdsourcing donde los usuarios publican los precios de las estaciones de servicio.

Con la tarjeta GasBuddy, que se vincula a la tarjeta bancaria del usuario, este puede ganar puntos en sus compras y canjearlos por gasolina gratuita. La tarjeta le permite ahorrar hasta 25 centavos por galón.

GasBuddy funciona en el 95 % de las estaciones de servicio, lo que hace de ella una opción confiable para quienes buscan los precios bajos con frecuencia.

Gas Guru

Esta aplicación ofrece una extensa lista de estaciones de gasolina. Se puede buscar por distancia o aplicar filtros para saber cuál tiene reparaciones, cajeros automáticos o están abiertas las 24 horas.

Su mayor atractivo es la posibilidad de filtrar según las necesidades específicas del conductor.

Fuelio

Para quienes usan su vehículo con fines comerciales, la aplicación Fuelio con calificación de 4.5 en Google Play, les permite rastrear el precio de la gasolina y los gastos relacionaos con el mantenimiento del vehículo y los kilómetros recorridos.

Fuelio se nutre de la información que aportan los conductores para actualizar los precios de las estaciones de servicio cercanas.

Waze

Esta App es conocida por su capacidad de ofrecer direcciones y alertas sobre el tráfico, además, cuenta con una sección de estaciones de gasolina. Su calificación en App Store es de 4,9.

Los usuarios actualizan los precios en la App y las estaciones más baratas se resaltan en color verde, lo que facilita la decisión de dónde recargar gasolina.

Además, para quienes poseen vehículos eléctricos, Waze les ayuda a localizar estaciones de carga compatibles con el modelo de su carro.

Apps otorgan descuentos en gasolina

AAA Mobile

Si usted es miembro de AAA, esta aplicación es u aventaja porque le mostrará los precios más bajos dentro de un radio de millas de su ubicación. Tiene una calificación de 4,5.

AAA Mobile ofrece descuentos exclusivos para sus miembros, como el 30 % de descuento con su primera compra de gasolina en estaciones Shell, al registrarse en su programa de recompensas.

Google Maps

Aunque es una herramienta de navegación, también puede mostrarle los precios de gasolina cercanos.

Al abrir la App, toque el botón “Gas” y usted verá un mapa con los precios de las estaciones más cercanas, y podrá filtrar según distancia y accesibilidad. Es ideal para quienes ya usan Google Maps para sus rutas diarias.

Reembolsos por surtir gasolina

Upside

Upside es una App popular porque permite a los usuarios ganar dinero en efectivo por sus compras, incluyendo la gasolina. En la App participan más de 45.000 estaciones en todo el país, en las que usted con solo usar su tarjeta de débito o crédito puede recibir una devolución hasta de 11 % en combustible.

Upside, con una calificación de 4,8 en la App Store, ofrece reembolsos por compras en restaurantes y otras tiendas.

Checkout 51

Checkout 51 no se limita a gasolina, esta App le permite obtener reembolsos por combustible y otros productos como alimentos y artículos de supermercado.

Una vez que usted haya surtido combustible, suba la factura a la App y reciba el reembolso correspondiente en su cuenta.

