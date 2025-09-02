Una App le hace competencia a Cashea: da más plazo para pagar las cuotas

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de las app de compras por cuotas, liderado por Cashea, sigue creciendo en Venezuela. Es por ello, que han surgido otras aplicaciones que si bien son pocos conocidas, ofrecen prácticamente los mismos beneficios.

Es el caso de la App Lysto, que permite la compra de productos pagando un %50 de inicial, y el resto hasta en 12 cuotas sin intereses, cancelándolas los 1 o 16 de cada mes.

Diferencias con Cashea

Una de las diferencias con Cashea, es que Lysto da hasta 5 días de plazo para cancelar las cuotas. Otra es que cada vez que terminas de cancelar las cuotas de una compra, tu línea de crédito aumenta automáticamente.

La App está disponible en Google Play y App Store. Al descargarla, Lysto te da una línea de crédito para empezar a comprar.

¿Lo malo? No son muchos los comercios afiliados a Lysto.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube