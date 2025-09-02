Financiamiento

Una App le hace competencia a Cashea: da más plazo para pagar las cuotas

Por 2001

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 01:30 pm
Una App le hace competencia a Cashea: da más plazo para pagar las cuotas

El mercado de las app de compras por cuotas, liderado por Cashea, sigue creciendo en Venezuela. Es por ello, que han surgido otras aplicaciones que si bien son pocos conocidas, ofrecen prácticamente los mismos beneficios.

Es el caso de la App Lysto, que permite la compra de productos pagando un %50 de inicial, y el resto hasta en 12 cuotas sin intereses, cancelándolas los 1 o 16 de cada mes.

Diferencias con Cashea 

Una de las diferencias con Cashea, es que Lysto da hasta 5 días de plazo para cancelar las cuotas. Otra es que cada vez que terminas de cancelar las cuotas de una compra, tu línea de crédito aumenta automáticamente.

La App está disponible en Google Play y App Store. Al descargarla, Lysto te da una línea de crédito para empezar a comprar. 

¿Lo malo? No son muchos los comercios afiliados a Lysto.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
Internacionales
Estados Unidos
salud
Inmigrantes indocumentados
Martes 02 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América