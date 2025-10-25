¡IA a la vanguardia! Amazon planea automatizar sus almacenes: esto harán con la mano de obra humana

Suscríbete a nuestros canales

Amazon, el gigante del comercio electrónico, intensifica sus planes de automatización en almacenes, una estrategia que podría evitar más de 600 000 nuevas contrataciones en Estados Unidos en los próximos años.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, que cita documentos filtrados y entrevistas, la empresa busca automatizar un 75% de sus operaciones logísticas.

Según informa EFE, las proyecciones internas estiman que la robótica avanzada permitiría a Amazon evitar la contratación de 160 000 personas para 2027, lo que representaría un ahorro de aproximadamente 30 centavos por artículo enviado.

Objetivo

A más largo plazo, la compañía proyecta que la automatización le permitirá duplicar las ventas para 2033 sin necesidad de incorporar más de 600 000 empleados adicionales.

Esta transición hacia almacenes que requieren pocos trabajadores humanos generaría a la empresa un ahorro operativo anual importante, que analistas de Morgan Stanley sitúan entre 2 000 y 4 000 millones de dólares a partir de 2027.

Amazon, por su parte, matiza la información publicada, asegurando que los documentos reflejan únicamente la perspectiva de un equipo y no la estrategia global de contratación.

¿Qué dice Amazon?

La compañía anunció la intención de contratar a 250 000 personas para la próxima temporada navideña y, a la vez, presentó sus nuevas tecnologías robóticas Blue Jay y Project Eluna.

El jefe tecnológico de Amazon Robotics, Tye Brady, calificó las cifras del reportaje como "especulación" e insistió en que los robots ayudan a los empleados a reducir tareas repetitivas, mejoran la seguridad e impulsan la productividad.

Sin embargo, el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, ya había anticipado en junio el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) generativa.

Señaló que la empresa necesitará "menos gente haciendo los trabajos que se hacen hoy" y que esta tendencia reducirá la fuerza laboral corporativa en los próximos años. Actualmente, Amazon ya opera con una flota que supera el millón de robots en sus instalaciones.

