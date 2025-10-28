Cheque directo de $200 en Florida: cómo saber si te toca y cuándo lo recibirás

Suscríbete a nuestros canales

Miles de propietarios en Hialeah, Florida, recibirán un reembolso directo de hasta $200 antes del cierre del año fiscal. El beneficio será automático y no requiere solicitud.

De acuerdo con la información compartida por El Tiempo, aunque el anuncio generó dudas entre migrantes y contribuyentes, las autoridades locales confirmaron que el pago aplica para quienes cumplan con un requisito clave.

Florida otorga reembolso a quienes cumplan un requisito

El cheque de estímulo se entregará a propietarios que hayan registrado su inmueble bajo la figura de “homestead”, es decir, como residencia principal ante el condado.

Este programa forma parte de un paquete presupuestario de $9 millones, originalmente destinado a infraestructura, que ahora incluye este alivio económico.

¿Quiénes se benefician y cuándo llega el pago?

Más de 32.000 residentes de Hialeah califican para el reembolso. El gobierno local enviará los cheques antes de finalizar el año fiscal, sin trámites adicionales.

Además, el monto será único y no recurrente. Cada beneficiario recibirá $200, como medida para enfrentar el aumento del costo de vida en la región.

Hialeah: una ciudad con mayoría hispana

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, 96,2 % de la población de Hialeah es de origen latino. De ese grupo, 50,7 % corresponde a mujeres.

Históricamente, Hialeah ha recibido a miles de exiliados cubanos. Hoy, más de 200.000 hispanohablantes viven en esta ciudad, la más latina del país.

¿Por qué se entrega este estímulo?

El Consejo Municipal de Hialeah aprobó el reembolso como parte de una estrategia para redistribuir fondos y apoyar a los contribuyentes más afectados por la inflación.

Este tipo de ayuda busca aliviar la presión económica sin generar trámites burocráticos, especialmente en comunidades con alta densidad migrante.

