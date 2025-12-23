¿Tienes residencia definitiva en Chile?: Estos son los países que puedes visitar solo con cédula venezolana

Suscríbete a nuestros canales

Los migrantes venezolanos en Chile que cuenten con la residencia definitiva tienen diversas opciones para viajar solo con la cédula venezolana.

De acuerdo con la página de asesorías migratorias Miletrámites en su cuenta de Instagram, para realizar estos viajes solo se deben cumplir los requisitos como turistas. Los países en cuestión son: Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay.

Cabe acotar que este tipo de viajes para venezolanos con residencia definitiva aplica solo para estadías cortas, tampoco es legal quedarse a vivir ni trabajar en estos países, las aerolíneas validan los documentos y los requisitos podrían cambiar.

¿Qué es la residencia definitiva?

Corresponde al permiso otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) que permite a las personas extranjeras radicarse en el país de forma indefinida.

A diferencia de las residencias temporales, este permiso no tiene una fecha de vencimiento y autoriza a su titular a realizar cualquier actividad lícita en el país sin más limitaciones que las legales. Estas son sus características:

Vigencia indefinida: No requiere renovaciones periódicas.

No requiere renovaciones periódicas. Libertad laboral: Permite trabajar de manera dependiente o independiente en cualquier sector.

Acceso a beneficios del Estado: Facilita el acceso a subsidios habitacionales, créditos bancarios y otros beneficios sociales que exigen estabilidad migratoria.

Camino a la nacionalidad: Es un requisito indispensable para quienes desean solicitar la nacionalización chilena (generalmente tras 5 años de residencia en el país).

