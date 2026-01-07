Nuevos hallazgos confirman el origen africano de los humanos

Suscríbete a nuestros canales

Hallazgos arqueológicos indican que la evolución del hombre tiene un gran arraigo en África. Restos fósiles ubicados en un yacimiento en Casablanca (Marruecos) ofrecen nuevas pruebas que permiten inferir que el primer ser de la raza humana se erigió en el continente africano.

Una publicación de la revista Nature indica que en el 2008 fueron descubiertos en el yacimiento Thomas Quarry en Casablanca, una mandíbula adulta casi completa, una segunda mitad de mandíbula adulta, una mandíbula infantil, numerosos dientes y vértebras, todos dentro de la cueva Grotte à Hominidés’.

Dichos restos óseos fueron evaluados con nuevas tecnologías, que permitieron darle edad a los fósiles. Unos 773 mil años aproximadamente,

Los investigadores estudiaron, mediante una moderna tecnología denominada datación magnetostratigráfica de alta resolución, tanto los restos fósiles como los sedimentos circundantes, concluyendo que corresponden a hace unos 773.000 años. Explica a la agencia de noticias EFE uno de los autores, Asier Gómez, investigador de la Universidad del País Vasco (norte de España).

Según los registros, hasta los momentos los restos más viejos del hombre moderno datan de 655 mil a 550 mil años, identificados como los homínidos de Denísova (así llamados por las cuevas de Siberia donde se hallaron) vivió hace entre 765.000 y 550.000 años. La pregunta por responder es dónde habitó.

Descubrimientos como el Homo antecessor en la sierra de Atapuerca (Burgos, norte de España), datado en hace 800.000 años, apuntaban a que este vínculo ancestral se había producido en Europa.

Sin embargo, los fósiles marroquíes descritos este miércoles en la revista Nature refuerzan la teoría de que el homínido que hizo de nexo entre neandertales y sapiens proviene de África, según comenta EFE.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube