FBI publica lista de los 10 más buscados en Houston: la mitad es de origen latino

Suscríbete a nuestros canales

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) compartió la lista de los diez más buscados de Houston, en el marco de la operación “Summer Heat”.

Tras publicar el listado, el organismo capturó a uno de los fugitivos, quien presentaba una orden de arresto por el robo a un banco.

Entre los presuntos criminales que aparecen en la lista del FBI, la mitad de los hombres es de origen latino.

Los hombres tienen órdenes de arresto por crímenes graves como asesinato, robo agravado y asalto, publicó La Nación.

Menos de dos horas después de publicar la lista, la agencia comunicó que había atrapado a Gerrode Terrel Smith, quien enfrenta cargos federales por robar un banco.

Los 10 más buscados del FBI en Houston

Los fugitivos de la lista de los diez más buscados de Houston son:

Christian Xavier “Gucci” Rucker: buscado por el asesinato de dos hombres durante un robo armado en 2023. También enfrenta cargos por tráfico de drogas y está vinculado al crimen organizado. “Está armado, es peligroso y sigue suelto”, advirtió el FBI.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 mil dólares por información sobre su paradero.

Elvio Emilio Mancebo: acusado en 2017 de asesinato agravado por matar a dos hombres. Se emitió una orden para su arresto después de que no acudiera a la corte en 2023, para establecer un acuerdo de culpabilidad a cambio de 50 años de prisión.

Rafael Antonio Hernández: acusado de asesinar a su hija de 21 años y luego a su jefe en dos ubicaciones distintas en agosto de 2023.

Glen Holmes: fue arrestado por un tiroteo fatal en mayo de 2006; en 2008 cortó su tobillera y huyó. Está prófugo desde entonces. Las autoridades creen que podría estar en México.

Luis Argueta: buscado por asesinato. Argueta golpeó y le disparó a un hombre erróneamente luego de creer que había vandalizado su propiedad.

Héctor Manuel Birriel Carrasquillo: se le imputa el asesinato de una madre y su hija en la calle Drouet, al sureste de Houston, en junio de 2021.

Jamale N. Jones: en abril de 2025, Jones trepó una cerca de cadena y escapó de un centro correccional comunitario de Humble, donde debía permanecer por un cargo de robo en 2023.

Anthony K. Johnson: fue acusado en junio de este año de una serie de robos a mano armada en tiendas, hoteles, restaurantes y gasolineras en el suroeste del condado de Harris.

José De La Cruz Borjas Machado: es buscado por un violento robo con allanamiento de morada en mayo de 2025.

Recompensa de 50 mil dólares

Las autoridades ofrecen recompensas que van desde los 5.000, hasta los 50 mil dólares para las personas que brinden información clave que conduzca al arresto de estos fugitivos.

Se trata de la primera vez que la ciudad de Houston comparte una lista local de fugitivos, similar a la federal. “Juntos, estamos liberando todos los recursos disponibles para rastrearlos y llevarlos ante la justicia”, afirmó Douglas Williams, agente especial a cargo de la oficina local del FBI.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube