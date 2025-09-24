Reportan intoxicación masiva en liceo de Cojedes este 24 de septiembre: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 24 de septiembre, se registró un nuevo caso de intoxicación masiva en el Liceo Nacional Bolivariano Manuel Manrique, ubicado en Apartadero, municipio Anzoátegui.

Estudiantes, docentes y trabajadores fueron expuestos a una sustancia aún no identificada, generando una movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

Funcionarios de Protección Civil, Bomberos de Cojedes y autoridades regionales acudieron al lugar.

Hasta el momento, según cifras extraoficiales se reportan 36 intoxicados, de los cuales 14 fueron trasladados al hospital Dr. Egor Nucete en San Carlos.

Intoxicados en Apartadero: ¿qué se sabe hasta ahora?

La incógnita se despeja. Esta es la segunda vez en el año que el Liceo Manuel Manrique enfrenta una emergencia por exposición a sustancias desconocidas. El pasado 28 de marzo, más de 100 personas resultaron afectadas y dos adolescentes fueron detenidos.

En esta nueva ocasión, los afectados están siendo atendidos en el ambulatorio de Apartadero, mientras continúan llegando adolescentes con síntomas compatibles con intoxicación. Las autoridades aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el origen de la sustancia.

Atención médica y respuesta institucional

El Hospital Dr. Egor Nucete activó protocolos de emergencia para recibir a los intoxicados. Según el Grupo de Voluntariado 171 Simón Bolívar, la situación exige colaboración ciudadana y seguimiento constante.

Los equipos médicos reportan síntomas como mareos, vómitos, dificultad respiratoria y desorientación. Aunque no se han confirmado hospitalizaciones graves, el número de afectados sigue en aumento.

Patrón de riesgo en instituciones educativas

La repetición de este tipo de incidentes en el mismo centro educativo genera preocupación entre padres y representantes. Expertos en salud pública advierten que la exposición recurrente a sustancias tóxicas puede tener efectos acumulativos en adolescentes.

Además, la falta de pronunciamiento oficial y de medidas preventivas refuerza la necesidad de una investigación profunda. La comunidad exige respuestas claras y acciones concretas para evitar nuevas emergencias.

Llamado a la comunidad y seguimiento informativo

Las autoridades locales solicitan apoyo ciudadano para atender a los intoxicados y colaborar con los cuerpos de seguridad. Se recomienda a los familiares mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Mientras se esclarecen los hechos, el Liceo Manuel Manrique permanece bajo observación.

