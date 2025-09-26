¡Atención! Gatorade Caracas Rock regresa en octubre: tome nota de las vías que estarán cerradas y las rutas alternas sobre este tema

Suscríbete a nuestros canales

Miles de corredores de todo el país se preparan para la 24ª edición de la Gatorade Caracas Rock, un evento deportivo de 10 kilómetros que se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025.

Esta tradicional carrera, una de las más importantes de Venezuela, tendrá un impacto significativo en la movilidad de la ciudad, por lo que las autoridades han dispuesto un plan de cierres viales y rutas alternas.

Cierres viales programados

Las principales arterias viales afectadas se ubicarán en las zonas de Prados del Este y Las Mercedes, donde se desarrollará el recorrido.

El cierre total de algunas vías comenzará a partir de las 12:00 a. m. del domingo 5 de octubre, mientras que otros sectores mantendrán un flujo controlado a partir de las 5:00 a. m.

Vías cerradas: Avenida Principal de Las Mercedes (en la intersección con la calle Mucuchíes y la avenida Trinidad frente al centro comercial Tolón). Autopista Prados del Este (sentido La Trinidad), desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro hasta el distribuidor Santa Fe.

Vías con flujo controlado (desde las 5:00 a. m.): Autopista Prados del Este desde el túnel de La Trinidad. Avenida Principal de Las Mercedes. Paseo Enrique Eraso. Avenida La Guairita. Avenida Río de Janeiro. Avenida José Lazo Martí.



Rutas alternas para los conductores

La Alcaldía de Baruta ha comunicado una serie de rutas alternas para facilitar el tránsito en la zona.

Para quienes se dirijan hacia Las Mercedes , se mantendrá abierta la carretera vieja de Baruta.

Las personas que se movilicen hacia Colinas de Bello Monte podrán utilizar la avenida principal y sus calles transversales.

En dirección a Santa Fe, los conductores tendrán la opción de tomar la avenida principal hacia Los Campitos y Cumbres de Curumo, así como la calle Suapure con dirección a Colinas de Bello Monte.

El evento, que se espera reúna a corredores nacionales e internacionales, comenzará a las 7:00 a.m. desde la autopista Prados del Este (a la altura de los campos de golf de Valle Arriba) y culminará en la plaza Alfredo Sadel.

