Talleres gratuitos para niños y adolescentes en la Galería de Arte Nacional: estos están disponibles

La Galería de Arte Nacional (GAN) anunció el inicio de las inscripciones en sus talleres gratuitos permanentes para el mes de octubre.
A través de sus redes, la GAN difundió las fechas de inscripción y cursos gratuitos para niños y adolescentes.
Talleres gratuitos
De acuerdo con la GAN los talleres gratuitos disponibles son los siguientes:
Fotografía digital
- Dirigido a estudiantes de 12 a 17 años
- Horario: 2:30 pm a 4:30 pm
- Facilitador: Luis Chacín
Expresión creativa
- Dirigido a estudiantes de 5 a 8 años
- Horario: 10:00 am a 12:00m
- Facilitadora: Hayram Suárez
Modelado en arcilla
- Dirigido a estudiantes de 15 años en adelante
- Horario: 10:00 am a 12:00m
- Facilitadora: Carolina Jiménez
¡Cómic!
- Dirigido a estudiantes de 10 a 14 años
- Horario: 10:00 am a 12:00 m
- Facilitador: Romel Avendaño
Inscripciones
En este sentido, la GAN informó que las inscripciones son a partir del 23 de septiembre al 04 de octubre.
Para los interesados que deseen más información, pueden comunicarse a través del correo: [email protected] o el número de teléfono: 0424-138-85-37.
Adicionalmente, indicó que los talleres se impartirán los días sábados 04, 11, 18 y el 25 de octubre de 2025 en los espacios abiertos de la Galería de Arte Nacional, en Caracas.
