Talleres gratuitos para niños y adolescentes en la Galería de Arte Nacional: estos están disponibles

Dictarán los talleres los días sábado 

Por Selene Rivera
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 08:50 pm
La Galería de Arte Nacional (GAN) anunció el inicio de las inscripciones en sus talleres gratuitos permanentes para el mes de octubre.

A través de sus redes, la GAN difundió las fechas de inscripción y cursos gratuitos para niños y adolescentes.

Talleres gratuitos

De acuerdo con la GAN los talleres gratuitos disponibles son los siguientes:

Fotografía digital 

  • Dirigido a estudiantes de 12 a 17 años
  • Horario: 2:30 pm a 4:30 pm
  • Facilitador: Luis Chacín

Expresión creativa

  • Dirigido a estudiantes de 5 a 8 años
  • Horario: 10:00 am a 12:00m
  • Facilitadora: Hayram Suárez

Modelado en arcilla

  • Dirigido a estudiantes de 15 años en adelante
  • Horario: 10:00 am a 12:00m
  • Facilitadora: Carolina Jiménez

¡Cómic!

  • Dirigido a estudiantes de 10 a 14 años
  • Horario: 10:00 am a 12:00 m
  • Facilitador: Romel Avendaño

Inscripciones

En este sentido, la GAN informó que las inscripciones son a partir del 23 de septiembre al 04 de octubre.

Para los interesados que deseen más información, pueden comunicarse a través del correo: [email protected] o el número de teléfono: 0424-138-85-37.

Adicionalmente, indicó que los talleres se impartirán los días sábados 04, 11, 18 y el 25 de octubre de 2025 en los espacios abiertos de la Galería de Arte Nacional, en Caracas. 

 

