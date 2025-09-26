Talleres gratuitos para niños y adolescentes en la Galería de Arte Nacional: estos están disponibles

Suscríbete a nuestros canales

La Galería de Arte Nacional (GAN) anunció el inicio de las inscripciones en sus talleres gratuitos permanentes para el mes de octubre.

A través de sus redes, la GAN difundió las fechas de inscripción y cursos gratuitos para niños y adolescentes.

Talleres gratuitos

De acuerdo con la GAN los talleres gratuitos disponibles son los siguientes:

Fotografía digital

Dirigido a estudiantes de 12 a 17 años

Horario: 2:30 pm a 4:30 pm

Facilitador: Luis Chacín

Expresión creativa

Dirigido a estudiantes de 5 a 8 años

Horario: 10:00 am a 12:00m

Facilitadora: Hayram Suárez

Modelado en arcilla

Dirigido a estudiantes de 15 años en adelante

Horario: 10:00 am a 12:00m

Facilitadora: Carolina Jiménez

¡Cómic!

Dirigido a estudiantes de 10 a 14 años

Horario: 10:00 am a 12:00 m

Facilitador: Romel Avendaño

Inscripciones

En este sentido, la GAN informó que las inscripciones son a partir del 23 de septiembre al 04 de octubre.

Para los interesados que deseen más información, pueden comunicarse a través del correo: [email protected] o el número de teléfono: 0424-138-85-37.

Adicionalmente, indicó que los talleres se impartirán los días sábados 04, 11, 18 y el 25 de octubre de 2025 en los espacios abiertos de la Galería de Arte Nacional, en Caracas.

