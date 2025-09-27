Animales

Leoncitos recién nacidos en Mérida ya comen carne: ¿Cuándo se mostrarán al público?

El parque agradeció "a todo el equipo que lo ha hecho posible y por supuesto a sus lindos padres".

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 07:31 pm
El Parque Zoológico de Mérida difundió las tiernas imágenes de los leoncitos ya comiendo sus primeros trozos de carne.

A través de las redes, el parque compartió un video en el que muestra a unos de los leones bebé comiendo carne solo.

Leoncitos comienzan a comer carne

De acuerdo con la información proporcionada, la mamá de los leoncitos "los ha ido enseñando" a comer carne por su propia cuenta.

Asimismo, resalta que "muy pronto estarán visibles al público". Adicionalmente, agradeció "a todo el equipo que lo ha hecho posible y por supuesto a sus lindos padres".

 

 

Leones bebé en zoológico de Mérida

En los últimos días, han estado publicando el avance y evolución de los tres leoncitos del Parque Zoológico de Mérida, incluyendo los días de chequeo médico.

En este sentido, han aumentado más de un kilo desde el último chequeo médico y les colocaron el microchip a los tres críos de leones.

Adicionalmente, informaron de un concurso que llevarán a cabo en las escuelas para ponerle nombres a los pequeños leoncitos.

 

