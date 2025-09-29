Nuevo centro comercial para la economía popular en Miranda: así beneficiará a emprendedores

Suscríbete a nuestros canales

En el estado Miranda, avanzan las labores de construcción de un centro comercial de la Economía Popular, lo que beneficiará a pequeños comerciantes y emprendedores del sector.

De acuerdo con el alcalde del municipio Inependencia del estado Miranda, Rayner Pulido, la construcción lleva un 80% de avance.

Nuevo centro comercial de Economía Popular

Pulido asegura que "este proyecto es fundamental para la economía de nuestro municipio. Estamos a un paso de culminar esta obra tan importante, que sin duda, será un motor para el desarrollo de la economía popular en Independencia".

Desde el lugar de construcción del centro comercial de la economía popular, el burgomaestre destacó el apoyo y acompañamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del gobernador de Miranda, Elio Serrano.

Beneficios para los comerciantes y emprendedores

En este sentido, el alcalde de Independencia, destaca que se diseñó el centro comercial de forma estratégica para el fortalecimiento del comercio local.

Además este proyecto contribuirá al adecuamiento del ejercicio productivo de emprendedores y pequeños comerciantes, ya que contará con áreas funcionales para incrementar la oferta de bienes y servicios en el sector.

