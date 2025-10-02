Roblox bajo la lupa en España: abren investigación por múltiples víctimas

Suscríbete a nuestros canales

En España, un juzgado abrió una causa por un presunto delito de corrupción de menores cometido a través del chat de la plataforma de videojuegos en línea Roblox.

Según lo reportado por la agencia de noticias EFE, la Fiscalía de Lleida investiga este supuesto delito en el que podrían estar implicadas múltiples víctimas.

Alerta sobre los riesgos del uso de chats en la plataforma de videojuegos en línea “Roblox”

El pasado 22 de septiembre, la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP) alertaron sobre los riesgos para la salud física y mental detectados en relación con el uso de chats en la plataforma de videojuegos Roblox.

En su sitio web, explicaron que Roblox es una plataforma de videojuegos en línea dirigida especialmente a niños y adolescentes. Permite a los usuarios crear y compartir sus propios juegos, además de jugar a los desarrollados por otros. Esta plataforma incluye herramientas de interacción social, como los chats dentro del juego, a través de los cuales los usuarios pueden comunicarse entre sí.

En estos chats, se están produciendo interacciones de alto riesgo que pueden tener consecuencias graves sobre la salud mental, emocional y física de los menores.

En las últimas semanas, han detectado un incremento de consultas en pediatría relacionadas con el uso de esta plataforma. Los síntomas y situaciones más frecuentes son:

Incitación a las autolesiones

Exposición a contenidos pornográficos, en algunos casos en forma de dibujos animados.

Grooming o contacto con adultos con fines sexuales

Cuestionamiento inapropiado de la identidad sexual

Envío o recepción de imágenes de contenido sexual o violento

Las familias han acudido a la consulta de pediatría preocupadas por autolesiones visibles, cambios de conducta llamativos, alteraciones del sueño o signos de ansiedad.

