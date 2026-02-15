Voraz incendio causa la muerte de una madre y su bebé: hallan los cuerpos entre escombros

Suscríbete a nuestros canales

Una madre y su bebé recién nacida murieron tras quedar atrapadas en el incendio de su vivienda.

Los restos de la pequeña se hallaron entre los escombros de la residencia de Queens, en Nueva York. La madre de la niña, Miguelina Alcántara, ya había sido declarada muerta poco antes.

Otra víctima del incendio, Thet Aung Oo, un joven de 22 años de edad, resultó gravemente herido y se encuentra hospitalizado. Su hermano dijo que sufrió quemaduras graves en todo el cuerpo tras regresar al fuego para rescatar a su madre.

Según los médicos sus pulmones estaban llenos de humo por lo que persiste la preocupación de que su corazón y riñones pudieran fallar, reseñó Daily News.

Incendio afectó a 47 vecinos

Tres bomberos, varios residentes adultos y dos niños también sufrieron heridas leves; otros 47 vecinos se vieron afectados, sin poder regresar a sus hogares; la Cruz Roja les brinda asistencia.

De acuerdo con los reportes, el fuego comenzó en el primer piso de la casa, ubicada en el número 83-34 de la avenida Dongan cerca de Broadway en Elmhurst, poco antes de las 7:00 de la noche de este lunes.

Las llamas se extendieron rápidamente a la azotea de la casa y a los edificios vecinos. El Departamento de Edificios (DOB) emitió una orden de desalojo total para la casa quemada y también para las dos estructuras vecinas.

Madre y su niña vivían en un sótano remodelado

Alcántara, de 34 años de edad, fue encontrada sin vida en el sótano de la residencia, esa misma noche. “Trajimos equipo pesado, despejamos el lugar y esta tarde, con la ayuda del equipo pesado y la remoción de muchos escombros del edificio, localizamos a la niña desaparecida”, declaró a ABC News John Esposito, jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Los bomberos informaron que, en un momento dado, una persona cayó por un agujero en el primer piso, por lo que decidieron sacar a todos. En ese momento no sabían que había residentes atrapados dentro. No se ha determinado la causa de las llamas.

Las autoridades informaron la madre hispana y su bebé Emma vivían en el sótano. Los registros del DOB indicaron que en 2009 y 2022 se presentó una denuncia al 311 por una presunta conversión ilegal de una unidad de sótano que carecía de una salida adecuada en caso de incendio.

El DOB afirmó que se enviaron inspectores en ambas ocasiones y no pudieron acceder. “En el pasado, hemos tenido casos de bomberos que han muerto porque los apartamentos y las casas se han dividido y se han bloqueado los accesos a las salidas y las escaleras de incendios”, dijo Esposito.

