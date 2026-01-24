Mató a dos mujeres en distintos moteles: así identificaron al perpetrador de un violento crimen ocurrido hace 28 años

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien cumple una sentencia en prisión, está acusado por el asesinato de una mujer ocurrido hace 28 años.

El presunto homicida está identificado como José Velásquez, un asesino convicto, acusado por el estrangulamiento de una mujer en un hotel de Queens (Nueva York, EEUU), en 1998.

Velásquez, de 59 años de edad, compareció ante el Tribunal Penal Supremo de Queens por el crimen que se registró en el “Turf Club Motor Inn”, un hotel de mala reputación, ahora cerrado, en Astoria.

Ahora, pruebas de ADN condujeron a la acusación contra Velásquez, según información de los fiscales.

Mató a dos mujeres en distintos moteles

El cuerpo en descomposición de la víctima, que aún no ha sido identificada y se cree que era una prostituta, se localizó debajo de un colchón en una de las 27 habitaciones del motel, el 12 de enero de 1998. La víctima Tenía una bufanda fuertemente atada alrededor del cuello.

Un mes después un juez ordenó el cierre del establecimiento. El motel ahora pertenece a la cadena “Super 8”, publicó El Diario NY.

“Durante casi tres décadas, esta víctima permaneció sin identificar y sin justicia, pero nunca fue olvidada”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz en un comunicado.

Velásquez enfrenta una sentencia 25 años a cadena perpetua desde el año 2000, por un asesinato en Brooklyn que ocurrió 14 meses después del crimen en el hotel.

Acusaciones contra el homicida por un crimen de hace 28 años

La víctima en ese caso, otra mujer no identificada, fue hallada con marcas en el cuello en una bañera del “Lincoln Place Hotel” en Park Slope el 29 de abril de 1999. Ese lugar también era conocido por la prostitución y ahora está cerrado.

Los nuevos cargos en contra de Velásquez se presentaron pocos días antes de la fecha límite para que la Junta de Libertad Condicional de Nueva York estudiara su posible perdón, este 20 de enero.

En el caso de Queens, los investigadores conservaron evidencias como la ropa interior de la víctima y muestras de sus uñas. El ADN fue sometido a nuevas pruebas en mayo de 2023 y la Oficina Forense de la Ciudad (OCME) relacionó el ADN encontrado debajo de las uñas de la víctima y en su ropa interior con Velásquez.

Antes de su arresto en 1999, el hombre fue interrogado por la policía en enero de 2025, pero negó haber estado alguna vez en el “Turf Club Motor Inn”.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube