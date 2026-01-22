Ventas en cero: los barrios de Minneapolis donde el comercio desapareció tras las protestas contra el ICE

Suscríbete a nuestros canales

Las calles de Minneapolis, que deberían estar recuperando su ritmo comercial habitual en este inicio de 2026, parecen haber retrocedido en el tiempo.

El sur de la ciudad y el área del centro enfrentan una parálisis económica que, según líderes locales, recuerda a los días más oscuros del confinamiento por COVID-19.

El motivo de este colapso no es un virus, sino el clima de confrontación constante entre agitadores anti-ICE y agentes federales, tras la muerte de Renee Nicole Good a manos de un oficial de inmigración a principios de este mes.

Un golpe de hasta el 100 % en las ventas

Adam Duininck, director ejecutivo del Consejo del Centro de Minneapolis, advirtió este 22 de enero de 2026 que la actividad comercial en las zonas de mayor conflicto está prácticamente muerta.

El miedo a los disturbios y las dificultades logísticas han creado un escenario desolador para los empresarios locales.

Cifras del impacto económico:

Sur de Minneapolis: El tráfico comercial ha caído entre un 80% y un 100% en el epicentro de las protestas.

Centro de la ciudad: Los negocios reportan una disminución de ingresos del 50% .

Restaurantes de lujo: Han visto una cancelación masiva de reservas, con ingresos que apenas alcanzan la mitad de lo esperado para un día laborable de enero.

"La nueva pandemia": Escasez de personal y persianas bajas

Para muchos dueños de negocios, la crisis actual es sistémica. No solo han desaparecido los clientes; los empleados temen por su seguridad o enfrentan bloqueos que les impiden llegar a sus puestos de trabajo.

“La gente dice que esto es como una nueva pandemia para algunas de estas empresas”, afirmó Duininck.

Esta situación ha obligado a los restauradores a tomar medidas drásticas:

Reducción de horarios: Cierres tempranos para evitar las horas de mayor tensión nocturna. Cierres temporales: Locales que prefieren no abrir para evitar daños en sus infraestructuras o riesgos para su personal. Incertidumbre operativa: Fabricantes locales luchan por mantener sus líneas de producción activas con plantillas incompletas.

Sin un final a la vista

La tregua económica parece lejana. Con nuevas protestas programadas para este fin de semana, el sector comercial se prepara para otra jornada de pérdidas.

La adaptación "día a día" se ha convertido en la única estrategia de supervivencia en una ciudad donde el conflicto social ha congelado la economía local.

